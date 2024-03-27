道瓊斯工業平均指數收跌31點，跌幅0.08%，報39282點。標普500指數收跌14點，跌幅0.28%，報5203點。納斯達克綜合指數收跌68點，或0.42%，報16315點。

波音跌2.04%，報187.5美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累25點，而聯合健康升1.3%，報492.31元，貢獻道指42點。

科技股方面，蘋果收市報169.71元，跌0.66%，谷歌母公司Alphabet收市報150.67元，升0.39%，亞馬遜收市報178.3元，跌0.78%，Facebook收市報495.89元，跌1.41%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.25%，報511點。德國DAX指數收漲0.68%，報18384點；法國CAC 40指數漲0.41%，報8184點；英國富時100指數收漲0.17%，報7930點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.55%，報6097點。

美國2年期債息曾跌最多1.19%，是3月20日後最大跌幅，當日跌幅為1.91%。低見4.5703厘，是3月21日4.5533厘後最低。收市報4.591厘，是3月22日後收市新低，當日報4.5891厘。

美國10年期債息曾跌最多0.6%，是3月22日後最大跌幅，當日跌幅為1.66%。低見4.2198厘，是3月25日4.1883厘後最低。收市跌0.32%，報4.2316厘，是3月22日後收市新低，當日報4.1981厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至34.658基點，是3月21日31.904基點後最窄。收市報36.348基點，是3月20日後收市最窄，當日報33.163基點。連續兩日收窄，累計2.971基點，對上一次連升2日是3月19日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至109.852基點，是3月20日108.632基點後最窄。收市報113.929基點，是3月20日後收市最窄，當日報113.126基點。連續2日收窄，累計5.307基點，對上一次連升2日是3月12日。

金龍指數曾跌最多0.55%，是3月25日後最大跌幅，當日跌幅為0.58%。低見6097.4點，是3月8日6018.27點後最低。收市報6097.4點，是3月8日後收市新低，當日報6077.79點。連跌4日，累計跌251.86點，對上一次連跌4日是3月19日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是2月22日。

道指曾跌最多0.09%，是3月25日後最大跌幅，當日跌幅為0.46%。低見39277.19點，是3月20日38988.65點後最低。收市報39282.33點，是3月19日後收市新低，當日報39110.76點。連跌3日，累計跌499.04點，對上一次連跌3日是2月28日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是3月15日。

標指曾跌最多0.28%，是3月25日後最大跌幅，當日跌幅為0.35%。低見5203.42點，是3月20日5171.55點後最低。收市報5203.58點，是3月19日後收市新低，當日報5178.51點。連跌3日，累計跌37.95點，對上一次連跌3日是3月15日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是3月18日。

納指曾跌最多0.44%，是3月25日後最大跌幅，當日跌幅為0.69%。低見16312.95點，是3月20日16127.48點後最低。收市報16315.7點，是3月19日後收市新低，當日報16166.79點。連跌2日，累計跌113.12點，對上一次連跌2日是3月14日。

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