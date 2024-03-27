個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.58%，折合報297.67元；阿里巴巴（9988）跌0.57%，折合報69.9元；美團（3690）跌0.66%，折合報92.78元；匯控（0005）升0.59%，折合報62.12元；建行（0939）跌0.4%，折合報4.85元。

道期現升0.234%；標期現升0.19%；納期現升0.21%。日本東證指數現升0.41%；韓國KOSPI指數現跌0.03%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.17%。

VIX指數隔晚升0.37%或0.05點，報13.24點。

紐油現跌0.51%或0.42美元，報81.2美元；布油現跌0.59%或0.51美元，報85.74美元；金價現跌0.04%或1.08美元，報2177.72美元；LME 銅期貨隔晚跌0.12%或11美元，報8862美元。比特幣現升0.36%或254.87美元，報70079.88美元；美國10年期債息現升0%或0厘，報4.2316厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，嗶哩嗶哩（9626）、交行（3328）、中國人壽（2628）、工行（1398）、中升（0881）、碧桂園服務（6098）、中國鋁業（2600）、南航（1055）、中國中免（1880）、思捷環球（0330）、恒大物業（6666）、恒大汽車（0708）、復星國際（0656）、快狗打車（2246）、香港科技探索（1137）、融創（1918）、電視廣播（0511）、呷哺呷哺（0520）。

蒙牛（2319）公布連串高層人事變動。

比亞迪（1211）去年多賺八成。

農夫山泉（9633）去年多賺42%末期息0.75元人幣，稱受輿論影響將加強品牌建設。

叙福樓（1978）去年多賺13%全年派息21.31港仙，今年次季中環開設「挽肉と米」。

嘉里物流（0636）稱今年將維持保守的拓展方針。

越秀地產（0123）去年盈利跌兩成，末期息0.148元削52%。

中電信（0728）去年多賺一成末期息9分，未來3年派息提升至盈利逾75%。中電信料今年資本開支減3%，派息率三年內增至75%以上。

信德集團（0242）2023年度虧損擴大至6.77億，不派息。

海底撈（6862）去年多賺1.75倍，派末期息0.824元。

阿里（9988）宣布撤回菜鳥在港上市申請，擬向股東收購股份涉資最多37.5億美元。

潤地（1109）：重視現金流安全，續物色購物中心購併。

美聯集團（1200）去年虧損收窄至4162萬元，縮內地規模應對極為困難營商環境。

東瀛遊（6882）主席袁文英向女兒及妻子轉讓共3000股股東股份。

商湯（0020）去年虧損擴大至64.4億人幣，不派息。

順豐同城（9699）去年轉賺5060萬元，不派息。

嘉里物流（0636）去年純利大瀉近八成，派末期息0.13元。

禹洲（1628）去年虧損收窄至105億人幣。

知乎（2390）上季錄經調整淨虧損收窄至9130萬元人幣。

眾安在綫（6060）虧轉盈賺40.78億人幣，不派息。

2月國內市場智能電話出貨量跌31%。

阿里盡沽嗶哩嗶哩（9626）ADS，套現3.5億美元。

萬洲（0288）全年少賺54%，息0.25元。

中國人保（1339）去年少賺12%，每10股派息1.56人幣。

康師傅（0322）去年多賺18.43%，末期息連特息每股派55.32分人幣。

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