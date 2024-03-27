恒指今早低開87點或0.53%，報16530點，大市成交金額33億元；國指今早低開41點或0.72%，報5783點。恒生科技指數開市報3437點，跌0.98%。通訊服務、非必需消費品、金融、能源股推低大市。上升股份比例為6.15%，下跌為6.63%，無升跌為87.21%。