恒指今早低開87點或0.53%，報16530點，大市成交金額33億元；國指今早低開41點或0.72%，報5783點。恒生科技指數開市報3437點，跌0.98%。通訊服務、非必需消費品、金融、能源股推低大市。上升股份比例為6.15%，下跌為6.63%，無升跌為87.21%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。小米（1810）、農夫山泉（9633）、招商銀行（3968）貢獻恒指較多。
藍籌15隻升，46隻下跌，21隻無升跌。申洲國際（2313）升6.16%，報69.85元，是升幅最大的藍籌，蒙牛（2319）跌6.12%，報17.8元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股7隻升，18隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是眾安在綫（6060）開市報12.3元，升3.89%；跌幅最大的是百度（9888）開市報101.5元，跌2.78%。
恒指跌穿20天線(16606.06點)、100天線(16574.63點)。科指續低於20天線(3493.55點)。
青啤（0168）全年多賺15% 派息2元。開市報53.2元，升0.09%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，嗶哩嗶哩（9626）開市報83元，跌2.12%。交行（3328）開市報5.29元，跌0.56%。中國人壽（2628）開市報9.09元，跌0.66%。工行（1398）開市報4元，無升跌。中升（0881）見52周低12.46元，開市報12.46元，跌0.32%。碧桂園服務（6098）開市報5.57元，升0.91%。中國鋁業（2600）開市報4.91元，跌1.01%。南航（1055）開市報2.83元，無升跌。中國中免（1880）無成交，報75.8元。思捷環球（0330）無成交，報0.161元。恒大物業（6666）開市報0.59元，升1.72%。恒大汽車（0708）開市報0.295元，無升跌。復星國際（0656）無成交，報4.06元。快狗打車（2246）無成交，報0.29元。香港科技探索（1137）無成交，報1.76元。融創（1918）開市報1.17元，升0.86%。電視廣播（0511）無成交，報3.5元。呷哺呷哺（0520）開市報1.57元，無升跌。
蒙牛（2319）公布連串高層人事變動。開市報17.8元，跌6.12%。
比亞迪（1211）去年多賺八成。開市報211.6元，跌2.04%。
農夫山泉（9633）去年多賺42%末期息0.75元人幣，稱受輿論影響將加強品牌建設。開市報43.6元，升4.56%。
叙福樓（1978）去年多賺13%全年派息21.31港仙，今年次季中環開設「挽肉と米」。開市報0.94元，跌3.09%。
嘉里物流（0636）稱今年將維持保守的拓展方針。無成交，報8.44元。
越秀地產（0123）去年盈利跌兩成，末期息0.148元削52%。開市報4.33元，跌1.14%。
中電信（0728）去年多賺一成末期息9分，未來3年派息提升至盈利逾75%。中電信料今年資本開支減3%，派息率三年內增至75%以上。開市報4.1元，無升跌。
信德集團（0242）2023年度虧損擴大至6.77億，不派息。開市報0.78元，跌3.7%。
海底撈（6862）去年多賺1.75倍，派末期息0.824元。開市報17.02元，無升跌。
阿里（9988）宣布撤回菜鳥在港上市申請，擬向股東收購股份涉資最多37.5億美元。開市報69.7元，跌0.85%。
潤地（1109）：重視現金流安全，續物色購物中心購併。開市報24.5元，跌1.41%。
美聯集團（1200）去年虧損收窄至4162萬元，縮內地規模應對極為困難營商環境。無成交，報1元。
東瀛遊（6882）主席袁文英向女兒及妻子轉讓共3000股股東股份。無成交，報0.62元。
商湯（0020）去年虧損擴大至64.4億人幣，不派息。開市報0.79元，升1.28%。
順豐同城（9699）去年轉賺5060萬元，不派息。無成交，報9.19元。
嘉里物流（0636）去年純利大瀉近八成，派末期息0.13元。無成交，報8.44元。
禹洲（1628）去年虧損收窄至105億人幣。無成交，報0.069元。
知乎（2390）上季錄經調整淨虧損收窄至9130萬元人幣。開市報11.3元，無升跌。
眾安在綫（6060）虧轉盈賺40.78億人幣，不派息。開市報12.3元，升3.89%。
2月國內市場智能電話出貨量跌31%。手機設備個別發展，鴻騰（6088）開市報2.05元，跌0.49%。丘鈦（1478）無成交，報3.01元。舜宇（2382）開市報41.2元，跌0.84%。高偉電子（1415）開市報17.88元，升0.68%。通達（0698）無成交，報0.074元。瑞聲（2018）無成交，報24.25元。比亞迪電子（0285）開市報28.4元，升0.18%。信利國際（0732）無成交，報0.78元。小米（1810）開市報15.44元，升0.92%。
阿里盡沽嗶哩嗶哩（9626）ADS，套現3.5億美元。開市報83元，跌2.12%。
萬洲（0288）全年少賺54%，息0.25元。開市報5元，跌2.91%。
中國人保（1339）去年少賺12%，每10股派息1.56人幣。開市報2.44元，跌0.81%。
康師傅（0322）去年多賺18.43%，末期息連特息每股派55.32分人幣。開市報8.82元，無升跌。
破頂股包括，建業建榮（1556）創52周高，見0.25元，開市報0.25元，升6.38%；信邦控股（1571）創52周高，見3.3元，開市報3.3元，升12.24%；ALCO HOLD RTS（2925）無成交，報25.85元；信越控股（6038）創52周高，見0.25元，開市報0.25元，升7.3%；民富國際股權（8578）無成交，報0.01元。
創上市新低，包括奇士達（6918）低見0.155元，開市報0.155元，跌3.73%。
創52周低，其中包括，中升（0881）低見12.46元，開市報12.46元，跌0.32%；時代集團控股（1023）低見0.56元，開市報0.56元，跌1.75%。
異動股
上升異動股，包括，直通電訊（8337）開市報0.138元，升15%；映宇宙（3700）開市報0.89元，升14.1%；華科資本（1140）開市報0.131元，升12.93%；華星控股（8237）開市報0.036元，升12.5%；信邦控股（1571）創52周高，見3.3元，開市報3.3元，升12.24%；彩生活（1778）開市報0.231元，升12.14%；第一服務（2107）開市報0.29元，升7.41%；信越控股（6038）創52周高，見0.25元，開市報0.25元，升7.3%。
下跌異動股，包括，萬國數據－ＳＷ（9698）開市報6.55元，跌14.94%；中原建業（9982）開市報0.247元，跌14.83%；建業新生活（9983）開市報1.16元，跌14.71%；遠航港口（8502）開市報0.34元，跌13.92%；眾安集團（0672）開市報0.115元，跌10.16%；中國農產品交易（0149）開市報0.065元，跌8.45%；遠東控股國際（0036）開市報0.046元，跌8%；敏實集團（0425）開市報12.7元，跌7.7%；新晨動力（1148）開市報0.25元，跌7.41%；超威動力（0951）開市報1.4元，跌6.67%。
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