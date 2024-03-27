國家統計局工業司統計師於衛寧解讀指，1-2月份，隨著宏觀組合政策落實，市場需求持續恢復，工業生產較快增長，規模以上工業企業效益持續改善。

衛寧指，工業企業收入明顯改善。隨著市場需求持續恢復，工業生產較快增長，工業企業收入增長明顯加速。1-2月份，規上工業企業營業收入年增4.5%，高於上年全年收入增長3.4個百分點，企業收入升態勢明顯，為獲利增長創造有利條件。

衛寧指，超七成產業利潤增長，製造業、電氣水業增長較快。1-2月份，在41個工業大類產業中，有29個產業獲利年增，增長面為70.7%，較上年全年擴大4.8個百分點。分門類看，製造業、電力熱力瓦斯及水生產及供應業利潤分別增長17.4%、63.1%，均有兩位數增長；礦業利潤下降21.1%。

衛寧指，裝備製造業、高技術製造業利潤明顯回升，新質生產力培育壯大。隨著現代化產業體系加速構建，裝備製造業獲利增長持續加速。1-2月份，裝備製造業利潤年增28.9%，增長速度比上年全年加速24.8個百分點，拉動規上工業利潤增長6.7個百分點，貢獻率達65.9%，是貢獻最大的產業板塊。分產業來看，電子產業獲利增長2.11倍，鐵路船舶航空航太運輸設備、汽車、金屬製品產業分別增長90.1%、50.1%、27.8%。隨著製造業朝向高端化、智慧化、綠色化邁進，高技術製造業利潤實現快速增長。1-2月份，高技術製造業利潤由上年全年下降8.3%轉增長27.9%，增長率高於規上工業平均17.7個百分點。其中，智慧消費設備產業獲利增長1.13倍，鋰離子電池產業獲利增長66.3%，通訊終端設備產業由去年同期虧損轉為獲利139.7億元。

衛寧指，消費品製造業利潤持續恢復，多數行業利潤實現增長。受惠於國內外需求改善，疊加春節假期有力帶動，消費需求平穩恢復，消費品製造業利潤較快增長。1-2月份，消費品製造業利潤由上年全年下降1.1%轉為年增12.9%，在13個消費品製造大類產業中，有11個產業利潤增長，其中，造紙、家具、紡織、文教工美產業利潤分別增長3.37倍、1.98倍、51.1%、50.4%；食品、酒飲料茶產業利潤分別增長15.8%、14.2%。

衛寧指，整體看，1-2月規上工業企業利潤較快增長，起步穩定。下階段，要加速發展新質生產力，著力擴大國內需求，激發各類經營主體活力。

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