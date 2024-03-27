王良表示，該行會發揮低負債成本的優勢，避免負債成本上升，去年存款定期化趨勢明顯，加上美元加息推高外幣存款負擔成本，不過人民幣存款成本可控，今年負債成本上升壓力有所緩解，貸款投放方面，現在信貸需求不足，資金供過於求，定價扭曲，貸息低於銀行資金成本。他指該行貸款會加強利率較高的零售貸款，包括小微、消費、信用卡貸款。

非利息收入方面，王良指今年會「廣開財路」，資管管理、托管、投資、交易多管齊下開拓收入，降低外部政策因素為費率下降影響，另外會加強費用控制，降本增效過緊日子，不過他認為要實現利潤增長會有難度。副行長兼財務負責人彭家文則展望，今年淨息差肯定會承壓，首季會是壓力最大，但及後按年下跌逐步收斂，今年息差可望是未來數年的底部。

貸款資產質素方面，副行長兼首席風險官朱江濤表示，房地產風險在去年已到本輪調整的高位。該行房地產不良貸款率在去年底為5.01%，按年升1.02個百分點，但比去年中的高位存量逐漸下降，整體情況沒有改變。去年相關不良貸款生成量按年下降36.6%，他預計今年不良貸款生成也會下降，該行也會加強不良資產清收處置，整體而言資產質量可望穩定。

朱江濤又指，房地產風險外溢到其他行業存在壓力，包括建築業和以房地產抵押的貸款，部分區域的建築業貸款有違約，該行已針對房地產上下游行業進行排查，總體在可控範圍。政策要求協助滿足房企合理融資需求，朱江濤表示會主要為「三大工程」，聚焦白名單內客戶、一二線城市重點區域和保障型和改善型房地產項目，做好資金封閉管理，以保障債權安全。

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