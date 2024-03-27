moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

招行：今年收入利潤正增長挑戰大

招商銀行（3968）行長王良表示，今年第一季利潤經濟比去年進一步壓力加大，去年政策性因素在今年特別是第一季體現，包括去年9月現有按揭貸款利率下調，銀行代銷保險、基金費用率分別在10月和7月降低，加上去年和今年下調貸款市場報價利率（LPR），今年收入和利潤都有多重壓力，實現正增長有很大挑戰。

王良表示，該行會發揮低負債成本的優勢，避免負債成本上升，去年存款定期化趨勢明顯，加上美元加息推高外幣存款負擔成本，不過人民幣存款成本可控，今年負債成本上升壓力有所緩解，貸款投放方面，現在信貸需求不足，資金供過於求，定價扭曲，貸息低於銀行資金成本。他指該行貸款會加強利率較高的零售貸款，包括小微、消費、信用卡貸款。

非利息收入方面，王良指今年會「廣開財路」，資管管理、托管、投資、交易多管齊下開拓收入，降低外部政策因素為費率下降影響，另外會加強費用控制，降本增效過緊日子，不過他認為要實現利潤增長會有難度。副行長兼財務負責人彭家文則展望，今年淨息差肯定會承壓，首季會是壓力最大，但及後按年下跌逐步收斂，今年息差可望是未來數年的底部。

貸款資產質素方面，副行長兼首席風險官朱江濤表示，房地產風險在去年已到本輪調整的高位。該行房地產不良貸款率在去年底為5.01%，按年升1.02個百分點，但比去年中的高位存量逐漸下降，整體情況沒有改變。去年相關不良貸款生成量按年下降36.6%，他預計今年不良貸款生成也會下降，該行也會加強不良資產清收處置，整體而言資產質量可望穩定。

朱江濤又指，房地產風險外溢到其他行業存在壓力，包括建築業和以房地產抵押的貸款，部分區域的建築業貸款有違約，該行已針對房地產上下游行業進行排查，總體在可控範圍。政策要求協助滿足房企合理融資需求，朱江濤表示會主要為「三大工程」，聚焦白名單內客戶、一二線城市重點區域和保障型和改善型房地產項目，做好資金封閉管理，以保障債權安全。

 

其他報道

半日沽空金額增32% 盈富沽空增14倍

中升全年少賺24% 派末期息0.797元

合生創展去年盈利跌67%續不派息 負債總額降6%

恒指半日跌105點 科指跌1.6% 北水續流入 蒙牛跌7% 商湯見上市新低

中通服去年多賺6.7%末期息增逾一成至21.74分 派息率升至42%

八達通推出「MIRROR 12怪盜」卡面系列 每款售價18元

匯豐推「匯豐黃金代幣」

蘋果據報尚未與百度達成AI合作協議

鈴木俊一：將採取大膽行動遏制外匯過度波動 日圓曾貶至1990年後新低