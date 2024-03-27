中國人保（1339）的去年底派息按年減少6.02%至0.156元（人民幣，下同），中國財險（2328）派息增2.3%至0.489元。人保總裁趙鵬表示，該行將保持分紅連續性和穩定性，人保派息率連續4年保持在30%以上，財險派息率5年保持在40%以上，未來不會低於以上比率，他指派息對集團償付比率為4個百分點，完全在可支撐的範圍。
人保在去年下半年公布策略優化，人保董事長王廷科表示，該行目標至2025年，集團保費收入的最近3年複合增長速度不低於5%，財產險綜合成本率3年平均明顯好過上市同業，長期投資收益率3年平均值高於同業不少於0.1個百分點，股本回報率（ROE）、壽險新業務價值增長率、市值增長率優於上市同業平均水平。
汽車保險為中國財險的最主要業務，去年財險汽車保險綜合成本率按年上升2.4個百分點至96.9，其中綜合賠付率按年上升2.1個百分點至70.4%，主要受疫後交通恢復出行令出險率上升，加上颱風暴雨等災害影響，而費用率則因新會計準則影響成本攤銷影響，按年上升0.3個百分點至26.5%，承保利潤按年降41.1%至86.23億元。
財險總裁于澤預期，汽車保險賠付率會進一步上升，但費用率將進一步下降，監管亦會進一步趨嚴，將進一步有利大型企業，馬太效應（即強者愈強）更為顯現。他指財險在定價、理賠、銷售渠道等有很大的競爭優勢，數據基礎是市場上無法比擬，因為保費分攤有明顯優勢，有助降低固定成本。去年該行車險在沒有災害的地區，車險綜合成本率可降至九成以下。
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