道瓊斯工業平均指數收漲477點，升幅1.22%，報39760點。標普500指數收漲44點，升幅0.87%，報5248點。納斯達克綜合指數收漲83點，或0.52%，報16399點。

高盛升2.23%，報415.25美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻59點，而Salesforce跌1.46%，報301.38元，拖累道指29點。

科技股方面，蘋果收市報173.31元，升2.12%，谷歌母公司Alphabet收市報150.87元，升0.13%，亞馬遜收市報179.83元，升0.85%，Facebook收市報493.86元，跌0.4%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.13%，報511點。德國DAX指數收漲0.51%，報18477點；法國CAC 40指數漲0.25%，報8204點；英國富時100指數收漲0.02%，報7931點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.03%，報6098點。

美國2年期債息曾跌最多0.81%，是3月26日後最大跌幅，當日跌幅為1.19%。低見4.5537厘，是3月21日4.5533厘後最低。收市報4.5682厘，是3月11日後收市新低，當日報4.536厘。連跌2日，累計跌0.0572厘，對上一次連跌2日是3月20日。

美國10年期債息曾跌最多1.21%，是3月22日後最大跌幅，當日跌幅為1.66%。低見4.1805厘，是3月13日4.1293厘後最低。收市報4.1903厘，是3月13日後收市新低，當日報4.1899厘。連跌2日，累計跌0.0551厘，對上一次連跌2日是3月20日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴闊至38.592基點，是3月26日39.347基點後最闊。收市報38.199基點，是3月25日後收市最闊，當日報38.213基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴闊至120.592基點，是3月25日127.033基點後最闊。收市報119.284基點，是3月13日後收市最闊，當日報121.942基點。

金龍指數曾升最多0.04%，是3月26日後最大升幅，當日升幅為0.34%。高見6099.79點，是3月26日6151.81點後最高。收市報6098.96點，是3月25日後收市新高，當日報6131.02點。

道指曾升最多1.24%，是2月22日後最大升幅，當日升幅為1.39%。高見39769.41點，是3月22日39824.76點後最高。收市報39760.08點，是3月21日後收市新高，當日報39781.37點。

標指曾升最多0.88%，是3月20日後最大升幅，當日升幅為0.92%。高見5249.26點，是3月21日5261.1點後最高。創收市價計新高，收報5248.49點，升0.86%。

納指曾升最多0.71%，是3月21日後最大升幅，當日升幅為1.04%。高見16431.82點，是3月26日16476.38點後最高。收市報16399.52點，是3月22日後收市新高，當日報16428.82點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是3月14日。

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