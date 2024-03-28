美債息下降，債息倒掛擴闊，金龍指數轉升，美股向上，標指創收市價計新高。聯儲局理事Waller表示，近期公布的數據證明有必要推遲或減少今年減息次數，下調利率前至少需要看到兩個月比較好的通脹數據。標準普爾確認美國AA+主權信用評級，展望穩定。美國政府要求盟國收緊對中國晶片製造設備的維護服務。習近平在荷蘭首相訪華期間抨擊「科技壁壘」，稱只會導致分裂和對立。美國財長耶倫抨擊中國利用補貼為電動車等關鍵新興行業創造競爭優勢，稱將在訪華期間就產能過剩等問題施壓北京。
道瓊斯工業平均指數收漲477點，升幅1.22%，報39760點。標普500指數收漲44點，升幅0.87%，報5248點。納斯達克綜合指數收漲83點，或0.52%，報16399點。
高盛升2.23%，報415.25美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻59點，而Salesforce跌1.46%，報301.38元，拖累道指29點。
科技股方面，蘋果收市報173.31元，升2.12%，谷歌母公司Alphabet收市報150.87元，升0.13%，亞馬遜收市報179.83元，升0.85%，Facebook收市報493.86元，跌0.4%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.13%，報511點。德國DAX指數收漲0.51%，報18477點；法國CAC 40指數漲0.25%，報8204點；英國富時100指數收漲0.02%，報7931點。
納斯達克中國金龍指數收漲0.03%，報6098點。
美國2年期債息曾跌最多0.81%，是3月26日後最大跌幅，當日跌幅為1.19%。低見4.5537厘，是3月21日4.5533厘後最低。收市報4.5682厘，是3月11日後收市新低，當日報4.536厘。連跌2日，累計跌0.0572厘，對上一次連跌2日是3月20日。
美國10年期債息曾跌最多1.21%，是3月22日後最大跌幅，當日跌幅為1.66%。低見4.1805厘，是3月13日4.1293厘後最低。收市報4.1903厘，是3月13日後收市新低，當日報4.1899厘。連跌2日，累計跌0.0551厘，對上一次連跌2日是3月20日。
美2年期10年期債息續倒掛，曾擴闊至38.592基點，是3月26日39.347基點後最闊。收市報38.199基點，是3月25日後收市最闊，當日報38.213基點。
美3個月10年期債息續倒掛，曾擴闊至120.592基點，是3月25日127.033基點後最闊。收市報119.284基點，是3月13日後收市最闊，當日報121.942基點。
金龍指數曾升最多0.04%，是3月26日後最大升幅，當日升幅為0.34%。高見6099.79點，是3月26日6151.81點後最高。收市報6098.96點，是3月25日後收市新高，當日報6131.02點。
道指曾升最多1.24%，是2月22日後最大升幅，當日升幅為1.39%。高見39769.41點，是3月22日39824.76點後最高。收市報39760.08點，是3月21日後收市新高，當日報39781.37點。
標指曾升最多0.88%，是3月20日後最大升幅，當日升幅為0.92%。高見5249.26點，是3月21日5261.1點後最高。創收市價計新高，收報5248.49點，升0.86%。
納指曾升最多0.71%，是3月21日後最大升幅，當日升幅為1.04%。高見16431.82點，是3月26日16476.38點後最高。收市報16399.52點，是3月22日後收市新高，當日報16428.82點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是3月14日。
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