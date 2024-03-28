個股ADR普遍向上下，騰訊（0700）ADR升0.8%，折合報304.41元；阿里巴巴（9988）升1.76%，折合報70.01元；美團（3690）升0.78%，折合報91.81元；匯控（0005）跌0.15%，折合報61.01元；建行（0939）升0.24%，折合報4.81元。

道期現跌0.049%；標期現跌0.02%；納期現跌0.01%。日本東證指數現跌0.77%；韓國KOSPI指數現跌0.14%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.9%。

VIX指數隔晚跌3.47%或0.46點，報12.78點。

紐油現升0.47%或0.39美元，報81.74美元；布油現升0.31%或0.26美元，報86.36美元；金價現跌0.2%或4.4美元，報2190.39美元；LME 銅期貨隔晚跌0.14%或12.5美元，報8849.5美元。比特幣現升1.17%或807.79美元，報69669.95美元；美國10年期債息現升0.42%或0.0177厘，報4.208厘。

今日焦點股份可留意：

富景中國（2497）上市，定價1.08元。

連連數字（2598）上市，定價10.22元。

多間公司最快今日公布業績，包括，農業銀行（1288）、中國銀行（3988）、中銀香港（2388）、建行（0939）、中海外（0688）、中信（0267）、招商局港口（0144）、永旺（0984）、雅居樂（3383）、國航（0753）、東航（0670）、華潤燃氣（1193）、萬科（2202）、旭輝（0884）、碧桂園（2007）、中遠海運港口（1199）、中遠海控（1919）、快狗打車（2246）、世茂集團（0813）、中芯國際（0981）等。

電視廣播（0511）去年虧損收窄至7.63億元，不派息，TVB Plus料於今年第二季啟播。許濤：冀TVB今年EBITDA全年實現正數，探索人工智能發展。

兆科眼科（6622）首年錄收入，全年股東應佔虧損3.85億按年減少5.5%。

工行（1398）去年多賺0.8%，末期息0.3064元人幣。

恒大物業（6666）去年盈利升8%不派息，核數師指持續經營能力存重大不確定性。

旭輝永升（1995）去年少賺約一成末期息增86%，未來三年維持派息率50%。

中國人壽（2628）去年新業務價值按年升一成，派末期息0.43元人幣。

中免（1880）去年多賺11%至536億元人幣，末期息1.65元。

交行（3328）去年多賺0.7%利息收入跌逾3%，派末期息37.5分。交行：淨息差今年將繼續承壓。交行：去年房企不良貸款率增逾2個百分點，已足額撥備對行業仍謹慎樂觀。

碧服（6098）去年派「凸息」，冀未來分紅上不封頂，必要時加碼回購。

奈雪的茶（2150）去年經調整純利錄2090萬人民幣，虧轉盈。

蔚來（9866）調低首季交付展望最多一成至3萬輛，美股盤前跌逾4%。

香港科探（1137）去年少賺79%，2026年120億元GMV目標或延後。王維基：HKTVmall客戶以中產為主，北上消費對平台影響不大。

David Webb減持澳獅環球（1540）至5%以下。

碧桂園（2007）：聘獨立第三方作假設清算分析為重組常見過程，非關實質清盤。

人保（1339）：分紅率將不低於三成，財險（2328）分紅率不低於四成。

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