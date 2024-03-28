恒指今早低開14點或0.09%，報16378點，大市成交金額26億元；國指今早高開3點或0.06%，報5731點。恒生科技指數開市報3403點，升0.31%。金融、信息技術、必需消費品、材料股推低大市。上升股份比例為7.42%，下跌為5.61%，無升跌為86.96%。