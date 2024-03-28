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恒指低開14點 科指升0.3% 富景上市升97% 連連數字跌4%

恒指今早低開14點或0.09%，報16378點，大市成交金額26億元；國指今早高開3點或0.06%，報5731點。恒生科技指數開市報3403點，升0.31%。金融、信息技術、必需消費品、材料股推低大市。上升股份比例為7.42%，下跌為5.61%，無升跌為86.96%。

友邦（1299）、港交所（0388）、平保（2318）拖累大市。阿里巴巴（9988）、中國銀行（3988）、京東（9618）貢獻恒指較多。

藍籌23隻升，25隻下跌，34隻無升跌。京東（9618）升3.03%，報105.3元，是升幅最大的藍籌，萬洲（0288）跌4.93%，報5.01元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股10隻升，7隻下跌，13隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報85.5元，升4.59%；跌幅最大的是小鵬（9868）開市報30.8元，跌4.05%。

恒指10天線(16575.63點)跌穿20天線(16592.52點)，下試100天線(16564.73點)。科指10天線(3496.88點)下試20天線(3489.97點)。

富景中國（2497）上市，定價1.08元。開市報2.13元，升97.22%。

連連數字（2598）上市，定價10.22元。開市報9.8元，跌4.11%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，農業銀行（1288）開市報3.31元，無升跌。中國銀行（3988）開市報3.26元，升0.31%。中銀香港（2388）開市報20.95元，跌0.48%。建行（0939）開市報4.8元，無升跌。中海外（0688）無成交，報10.62元。中信（0267）開市報7.63元，升0.66%。招商局港口（0144）無成交，報9.36元。永旺（0984）無成交，報0.66元。雅居樂（3383）開市報0.65元，無升跌。國航（0753）開市報3.75元，升0.27%。東航（0670）開市報1.92元，無升跌。華潤燃氣（1193）開市報23.9元，跌3.24%。萬科（2202）開市報5.35元，無升跌。旭輝（0884）停牌。碧桂園（2007）開市報0.485元，升1.04%。中遠海運港口（1199）無成交，報4.12元。中遠海控（1919）開市報8.1元，無升跌。快狗打車（2246）無成交，報0.28元。世茂集團（0813）開市報0.475元，升1.06%。中芯國際（0981）開市報15.06元，升0.94%。

電視廣播（0511）去年虧損收窄至7.63億元，不派息，TVB Plus料於今年第二季啟播。許濤：冀TVB今年EBITDA全年實現正數，探索人工智能發展。開市報3.39元，跌0.88%。

兆科眼科（6622）首年錄收入，全年股東應佔虧損3.85億按年減少5.5%。無成交，報1.57元。

工行（1398）去年多賺0.8%，末期息0.3064元人幣。開市報3.97元，無升跌。

恒大物業（6666）去年盈利升8%不派息，核數師指持續經營能力存重大不確定性。開市報0.6元，升3.45%。

旭輝永升（1995）去年少賺約一成末期息增86%，未來三年維持派息率50%。開市報1.34元，升9.84%。

中國人壽（2628）去年新業務價值按年升一成，派末期息0.43元人幣。開市報8.91元，跌0.22%。

中免（1880）去年多賺11%至536億元人幣，末期息1.65元。開市報74元，升1.79%。

交行（3328）去年多賺0.7%利息收入跌逾3%，派末期息37.5分。交行：淨息差今年將繼續承壓。交行：去年房企不良貸款率增逾2個百分點，已足額撥備對行業仍謹慎樂觀。開市報5.29元，升0.19%。

碧服（6098）去年派「凸息」，冀未來分紅上不封頂，必要時加碼回購。開市報5.06元，跌3.98%。

奈雪的茶（2150）去年經調整純利錄2090萬人民幣，虧轉盈。開市報2.94元，跌3.61%。

蔚來（9866）調低首季交付展望最多一成至3萬輛，美股盤前跌逾4%。創上市新低，見36.3元，開市報36.3元，跌1.09%。

香港科探（1137）去年少賺79%，2026年120億元GMV目標或延後。王維基：HKTVmall客戶以中產為主，北上消費對平台影響不大。見52周低1.7元，開市報1.7元，跌0.58%。

David Webb減持澳獅環球（1540）至5%以下。無成交，報0.47元。

碧桂園（2007）：聘獨立第三方作假設清算分析為重組常見過程，非關實質清盤。開市報0.485元，升1.04%。

人保（1339）：分紅率將不低於三成，財險（2328）分紅率不低於四成。開市報2.5元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，美中嘉和（2453）創上市新高，見24.8元，開市報24.8元，升4.86%；中國利郎（1234）創52周高，見4.9元，開市報4.9元，無升跌；力量發展（1277）創52周高，見0.78元，開市報0.78元，升4%；企展控股（1808）創52周高，見2.4元，開市報2.4元，升8.6%。

破底股方面

7隻股份創上市新低，包括中駿集團（1966）低見0.12元，開市報0.12元，跌11.11%；蔚來（9866）低見36.3元，開市報36.3元，跌1.09%；中國同輻（1763）低見10.98元，開市報10.98元，跌1.96%；中駿集團控股（1966）低見0.12元，開市報0.12元，跌11.11%；高視醫療（2407）低見17.2元，開市報17.2元，跌8.32%；奇士達（6918）低見0.131元，開市報0.131元，跌4.38%；蔚來－ＳＷ（9866）低見36.3元，開市報36.3元，跌1.09%。

創52周低，其中包括，鷹君（0041）低見10.8元，開市報10.8元，跌1.1%；東方甄選（1797）低見20.7元，開市報20.7元，跌0.96%；友邦（1299）低見51.55元，開市報51.55元，跌1.9%；；亞洲水泥（0743）低見1.96元，開市報1.96元，無升跌；和記電訊香港（0215）低見1.02元，開市報1.02元，無升跌；粵海投資（0270）低見3.44元，開市報3.44元，跌1.71%。

異動股

上升異動股，包括，富景中國（2497）開市報2.13元，升97.22%；亞洲雜貨（8413）開市報0.173元，升14.57%；中原建業（9982）開市報0.119元，升14.42%；華科資本（1140）開市報0.137元，升11.38%；靈寶黃金（3330）開市報2.68元，升11.2%；旭輝永升服務（1995）開市報1.34元，升9.84%；馬可數字科技（1942）開市報1元，升8.7%；企展控股（1808）創52周高，見2.4元，開市報2.4元，升8.6%；新時代能源（0166）開市報0.066元，升8.2%。

下跌異動股，包括，北京控股（0392）見52周低24.9元，開市報24.9元，跌14.87%；承達集團（1568）開市報0.395元，跌14.13%；中民控股（0681）開市報0.028元，跌12.5%；康哲藥業（0867）開市報11元，跌12.28%；亞盛醫藥－Ｂ（6855）開市報19.5元，跌11.16%；中駿集團（1966）創上市新低，見0.12元，開市報0.12元，跌11.11%；泰林科建（6193）開市報0.255元，跌10.53%；鈞濠集團（0115）開市報0.136元，跌9.33%；榮豐集團亞洲（8526）見52周低0.11元，開市報0.11元，跌9.09%；味千中國（0538）開市報1.05元，跌8.7%。

 

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