AHG表示，希教國際在違約前後均未就此事項與債券持有人進行任何實質討論，並就可轉債違約及與持有人特別團體溝通的相關情況向聯交所作多項具誤導性的公告，AHG在別無他選的情況下不得不採取行動。

AHG曾於今年1月10日正式聯絡希教國際的董事會，但該公司置之不理。在此情況下及可轉債違約發生後，AHG指示受託人於年3月5日向希教國際發出催款通知及法定追索通知，要求向可轉債持有人償還債務。雖然事態嚴重，希教國際並未與持有人特別團體進行任何實質溝通，反而提出一系列不正確且無事實根據的主張及聲明（最近一次於2024年3月4日），稱其正在與債券持有人進行建設性接觸，但實際上對持有人特別團體提出的溝通要求置若罔聞。

在可轉債違約發生後，該公司3月14日在香港與AHG開會，惟會上並沒有提及任何具體和可信的計劃，因此只能繼續進行清盤呈請。

AHG發言人表示，希教國際誤導散戶及機構股東，回避與債券持有人接觸，相信有關行為構成2024年3月2日的蓄意違約。該公司在財務、營運及投資者支持方面，對於能以負責任的方式償還債務其實處於非常有利位置。希教國際身處正蓬勃發展且得到戰略支持的行業，自身營運情況健康，增長趨勢良好，卻在廣大民營企業面對離岸市場融資壓力的情況下，樹立如此惡劣和不可接受的先例，可能引發其他發行人故意放棄履行義務。發言人又指，敦促希教國際董事會、管理層，以及控股股東華西希望集團停止這種破壞性行為，尊重包括家長、學生和公司員工在內的所有持份者，並履行對債券持有人的義務。

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