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再遇沽壓 恒指收市升148點 科指升2.4% 成交續逾千億 北水流入減42%

A股、港股再度上演午後遇沽壓的情況，A股港股尾市均升幅收窄。有報道指，習近平曾表示，在央行公開市場操作中要逐步增加國債買賣，引發市場猜測中國將擴大寬貨幣工具來提振經濟。不過，市場對此中國版QE亦有疑慮，彭博社引述大華繼顯稱，「看起來中國不會推出如此大規模的量化寬鬆，大家好像只是需要在為當前水平入手找個借口」。股市升幅收窄，離岸人民幣貶值，科指早市曾升最多4.4%創兩周最大升幅，收市收窄至2.48%。美股隔晚大升，市場觀望通脹數據，受聯儲局理事言論影響，昨利率期貨顯示7月減息一次的機會曾升至42.5%，目前則降至38.8%。恒指全周升0.25%。

恒指今早低開14點，高位升332點，低位跌46點，高低波幅380點。非必需消費品、通訊服務、能源股推動大市。上升股份比例為35.1%，下跌為28.97%，無升跌為35.92%。

恒指收市升148點或0.91%，報16541點，大市成交金額1172億元，較上日增加1.43%，是3月22日1356.53億元成交後最多；國指升82點或1.44%，報5810點。恒生科技指數收報3477點，升2.48%。

藍籌股成交金額666.27億元，佔大市成交56.84%；科指成份股成交金額349.75億元，佔大市成交29.84%；國指成份股成交金額546.26億元，佔大市成交46.6%。

24隻雙櫃台股，總成交0.34億元人民幣，相當於約0.36億港元，佔大市成交的0.03%。

窩輪及牛熊證成交金額增加13.52%，至85.12億元，佔大市成交7.25%。牛熊證成交金額45.62億元，增加34.95%；窩輪成交金額39.5億元，減少4.06%。

阿里巴巴（9988）、美團（3690）、騰訊（0700）貢獻恒指較多。建行（0939）、工行（1398）、中國銀行（3988）拖累大市。

藍籌48隻升，30隻下跌，4隻無升跌。中升（0881）升10.24%，收報13.56元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌4.93%，收報5.01元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股22隻升，7隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是海爾智家（6690）收報24.35元，升8.22%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）收報12.5元，跌1.73%。

恒指10天線(16591.93點)、20天線(16600.68點)、100天線(16566.36點)得而復失。10天線跌穿20天線。科指曾升穿10天線(3504.24點)、20天線(3493.65點)。

北水南下合計淨流入38.02億元，較上日減少42.08%，連續第3日流入，累計流入148.92億元，對上一次連續3日淨流入是2024年2月19日。南水北上合計淨流入23.35億元人民幣，終止單日流出。

三大指數即日表現

恒指曾升最多2.03%，是3月21日後最大升幅，當日升幅為2.6%。高見16725.61點，是3月26日16728.9點後最高。收市報16541.42點，是3月26日後收市新高，當日報16618.32點。

科指曾升最多4.41%，是3月12日後最大升幅，當日升幅為5.03%。高見3543.21點，是3月21日3647.01點後最高。收市報3477.55點，是3月21日後收市新高，當日報3582.9點。

國指曾升最多2.72%，是3月12日後最大升幅，當日升幅為3.87%。高見5884.06點，是3月21日5958.09點後最高。收市報5810.79點，是3月26日後收市新高，當日報5825.42點。

一周表現

恒指全周升0.25%，表現最佳的是宏橋（1378）升19.08%，最差的是蒙牛（2319），跌13.9%。

國指全周升0.92%，表現最佳的是申洲國際（2313）升16.33%，最差的是蒙牛（2319），跌13.9%。

科指升0.63%，表現最佳的是美團（3690），升9.69%，最差的是商湯（0020），跌11.2%。

午後消息股表現

中海物業（2669）斥215萬元回購 上市後首次。見52周低4.12元，收報4.33元，升2.36%。

希教國際（1765）旗下債券本月初違約 持有人特別團體昨提交清盤呈請。收報0.247元，跌3.14%。

藥明康德（2359）據報未經同意將美國知識產權轉讓給中國。見52周低35.75元，收報37.1元，升0.68%。藥明生物（2269）收報14.3元，升3.92%。藥明合聯（2268）收報18.3元，升7.39%。藥明巨諾－Ｂ（2126）收報1.83元，升0.55%。

工行（1398）：加大風險房企貸款處理出清 確保資產質量穩定。收報3.94元，跌0.76%。

東風汽車（0489）去年轉蝕40億人幣 不派息。收報3.27元，升1.55%。

富力（2777）發盈警 料去年虧損擴大至約195億人幣。收報0.87元，跌3.33%。

合景泰富（1813）去年虧損擴大至187億人幣 續不派息。創上市新低，見0.285元，收報0.295元，跌7.81%。

嘉華國際（0173）全年少賺41% 削派息 撤辣有助刺激需求、穩定樓市。見52周低1.75元，收報1.79元，跌8.67%。

中信股份（0267）去年盈利跌11% 末期息削19%惟全年派息率升。收報7.52元，跌0.79%。

中海外（0688）去年盈利升一成 末期息削四成至45仙。收報11.26元，升6.03%。

四環醫藥（0460）去年虧損收窄至5401.7萬元人幣 末期息3.2分人幣。收報0.53元，跌7.02%。

聯想控股（3396）去年轉蝕38.7億幣 不派末期息。創上市新低，見5.89元，收報5.95元，跌0.5%。

心動公司（2400）去年虧損收窄至8303.9萬人幣 不派息。收報15.9元，升2.05%。

今早及隔晚消息股表現

思捷環球（0330）去年虧損擴大至23.4億元 不派息。創上市新低，見0.112元，收報0.114元，跌9.52%。

融創中國（1918）全年虧損收窄至79億元 不派息。收報1.12元，升0.9%。

周企擬罷免佐丹奴（0709）劉國權 兩獨立投票顧問籲反對。收報2.06元，無升跌。

富景中國（2497）上市，定價1.08元。收報1.48元，升37.04%。曾升最多122.22%。

連連數字（2598）上市，定價10.22元。收報9.44元，跌7.63%。曾跌最多9.2%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，農業銀行（1288）收報3.3元，跌0.3%。中國銀行（3988）收報3.23元，跌0.62%。中銀香港（2388）收報20.95元，跌0.48%。建行（0939）收報4.72元，跌1.67%。招商局港口（0144）收報9.39元，升0.32%。永旺（0984）收報0.61元，跌7.58%。雅居樂（3383）平上市低位0.62元，收報0.63元，跌3.08%。國航（0753）收報3.8元，升1.6%。東航（0670）收報1.95元，升1.56%。華潤燃氣（1193）收報24.95元，升1.01%。萬科（2202）收報5.42元，升1.31%。碧桂園（2007）平上市低位0.47元，收報0.485元，升1.04%。中遠海運港口（1199）收報4.3元，升4.37%。中遠海控（1919）收報8.23元，升1.6%。快狗打車（2246）收報0.285元，升1.79%。世茂集團（0813）收報0.47元，無升跌。中芯國際（0981）收報15.16元，升1.61%。

電視廣播（0511）去年虧損收窄至7.63億元，不派息，TVB Plus料於今年第二季啟播。許濤：冀TVB今年EBITDA全年實現正數，探索人工智能發展。收報3.08元，跌9.94%。

兆科眼科（6622）首年錄收入，全年股東應佔虧損3.85億按年減少5.5%。收報1.58元，升0.64%。

工行（1398）去年多賺0.8%，末期息0.3064元人幣。收報3.94元，跌0.76%。

恒大物業（6666）去年盈利升8%不派息，核數師指持續經營能力存重大不確定性。收報0.6元，升3.45%。

旭輝永升（1995）去年少賺約一成末期息增86%，未來三年維持派息率50%。收報1.29元，升5.74%。

中國人壽（2628）去年新業務價值按年升一成，派末期息0.43元人幣。收報9.39元，升5.15%。

中免（1880）去年多賺11%至536億元人幣，末期息1.65元。收報78元，升7.29%。

交行（3328）去年多賺0.7%利息收入跌逾3%，派末期息37.5分。交行：淨息差今年將繼續承壓。交行：去年房企不良貸款率增逾2個百分點，已足額撥備對行業仍謹慎樂觀。收報5.14元，跌2.65%。

碧服（6098）去年派「凸息」，冀未來分紅上不封頂，必要時加碼回購。收報5.01元，跌4.93%。

奈雪的茶（2150）去年經調整純利錄2090萬人民幣，虧轉盈。收報2.66元，跌12.79%。

蔚來（9866）調低首季交付展望最多一成至3萬輛，美股盤前跌逾4%。創上市新低，見36.25元，收報37.45元，升2.04%。

香港科探（1137）去年少賺79%，2026年120億元GMV目標或延後。王維基：HKTVmall客戶以中產為主，北上消費對平台影響不大。見52周低1.63元，收報1.63元，跌4.68%。

David Webb減持澳獅環球（1540）至5%以下。收報0.465元，跌1.06%。

碧桂園（2007）：聘獨立第三方作假設清算分析為重組常見過程，非關實質清盤。平上市低位0.47元，收報0.485元，升1.04%。

人保（1339）：分紅率將不低於三成，財險（2328）分紅率不低於四成。收報2.5元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，耀高控股（1796）創上市新高，見4.49元，收報4.4元，升25.36%；今海國際（2225）創上市新高，見4.3元，收報4.04元，升8.02%；萬國國際礦業（3939）創上市新高，見7.6元，收報7.43元，升2.91%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8756.45元，收報8755.3元，跌0.01%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1048.5元，收報1048.3元，升0.04%；Ａ三星區塊鏈（3171）創上市新高，見28.78元，收報28.78元，升1.41%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1119.55元，收報1119.55元，升0.07%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見550元，收報550元，升0.01%；價值黃金－Ｒ（83147）創上市新高，見48.38元，收報48.38元，升0.79%；國鴻氫能（9663）創上市新高，見23.05元，收報22.5元，升9.49%；知行汽車（1274）創上市新高，見92元，收報91.7元，升4.92%；集海資源（2489）創上市新高，見0.74元，收報0.72元，升16.13%；美中嘉和（2453）創上市新高，見24.8元，收報21.2元，跌10.36%；樂思集團（2540）創上市新高，見7.28元，收報6.89元，升6.16%；百樂皇宮（2536）創上市新高，見6.3元，收報5.21元，升15.78%；領悅服務（2165）創52周高，見0.84元，收報0.81元，升15.71%；瑞聲（2018）創52周高，見26.45元，收報26.25元，升5.63%；美高梅中國（2282）創52周高，見13.66元，收報13.08元，跌1.65%；靈寶黃金（3330）創52周高，見3.06元，收報2.98元，升23.65%；第一太平（0142）創52周高，見4元，收報3.94元，升3.14%；TAI PING CARPET（0146）創52周高，見0.99元，收報0.99元，無升跌。

破頂指數成份股包括，同程旅行（0780）創52周高，見20.95元，收報20.65元，升3.98%；中石油（0857）創52周高，見6.8元，收報6.69元，升3.4%；宏橋（1378）創52周高，見8.95元，收報8.8元，升3.9%。

破底股方面

45隻股份創上市新低，其中十隻包括，新城悅（1755）低見2.2元，收報2.25元，跌0.44%；合景泰富（1813）低見0.285元，收報0.295元，跌7.81%；當代置業（1107）低見0.02元，收報0.021元，跌19.23%；中駿集團（1966）低見0.118元，收報0.129元，跌4.44%；景瑞（1862）低見0.027元，收報0.028元，無升跌；蔚來（9866）低見36.25元，收報37.45元，升2.04%；呷哺呷哺（0520）低見1.47元，收報1.59元，升3.92%；東方（0018）低見0.345元，收報0.35元，跌4.11%；譚仔國際（2217）低見1元，收報1.01元，跌3.81%；華潤建材科技（1313）低見1.17元，收報1.19元，跌0.83%。

99隻股份創52周低，其中十隻包括，合生（0754）低見3.48元，收報3.55元，升0.57%；越秀地產（0123）低見4.1元，收報4.31元，升2.13%；中信証券（6030）低見12.9元，收報12.9元，跌1.53%；通達（0698）低見0.072元，收報0.076元，升2.7%；東方甄選（1797）低見20.55元，收報20.8元，跌0.48%；周生生（0116）低見8.3元，收報8.3元，跌2.12%；冠城鐘錶珠寶（0256）低見1元，收報1.01元，跌1.94%；鷹君（0041）低見10.8元，收報10.98元，升0.55%；新世界發展（0017）低見8.14元，收報8.26元，跌0.6%；嘉華國際（0173）低見1.75元，收報1.79元，跌8.67%。

異動股

上升異動股，包括，駿東控股（8277）創52周高，見0.42元，收報0.405元，升84.93%；HOME CONTROL（1747）收報0.45元，升45.16%；滄海控股（2017）收報0.29元，升41.46%；世紀金花（0162）收報0.128元，升40.66%；富景中國（2497）收報1.48元，升37.04%；榮陽實業（2078）收報0.09元，升34.33%；長城天下（0524）收報0.24元，升33.33%；順騰國際控股（0932）收報0.058元，升31.82%；中國基礎能源（8117）收報0.05元，升31.58%；金奧國際（0009）平上市低位0.01元，收報0.013元，升30%；華聯國際（0969）收報0.175元，升25.9%。

下跌異動股，包括，偉鴻集團控股（3321）平上市低位0.185元，收報0.19元，跌74.67%；文業集團（1802）創上市新低，見0.037元，收報0.04元，跌39.39%；健世科技－Ｂ（9877）創上市新低，見5.4元，收報5.41元，跌34.9%；康哲藥業（0867）見52周低8.22元，收報8.22元，跌34.45%；承達集團（1568）見52周低0.3元，收報0.315元，跌31.52%；築友智造科技（0726）見52周低0.072元，收報0.085元，跌30.33%；浙江永安（8211）創上市新低，見0.019元，收報0.019元，跌29.63%；飛霓控股（8480）收報0.195元，跌27.78%；萬馬控股（6928）收報0.395元，跌26.85%；天元醫療（0557）收報0.56元，跌24.32%；榮暉控股（8213）收報0.57元，跌22.97%。

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