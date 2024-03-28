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世茂全年虧損收窄至210.3億元 不派息

內房世茂集團（0813）公布，2023年虧損210.3億元人民幣（下同），較2022年虧損214.92億元收窄﹔每股虧損為5.55元﹔維持不派末期息。撇除非經常性或非現金項目的稅後影響，核心虧損按年增加16.83億元至約145.08億元，核心虧損率為33.8%。

集團指，虧損收窄主要受多重因素影響，包括附屬公司破產及處置產生的虧損增加，投資物業公允價值虧損增加及匯兌虧損減少。

去年收入則按年跌5.7%至594.64億元，主要由於完工進度不及預期。收入中79%來自物業銷售，21%來自酒店經營、商業運營、物業管理及其他業務。全年毛利率約為9.8%，較2022年毛利率8.4%增加1.4個百分點。

去年物業銷售按年跌6.5%，至469.86億元﹔酒店經營收入按年增31.4%，至22.95億元﹔商業營運收入按年跌7.9%，至17.4億元﹔物業管理收入及其他收入按年跌7.7%，至84.43億元。

去年集團淨負債率約為473.2%，較2022年302.2%，按年擴大171個百分點。剔除預收款項後的資產負債率約為88.7%，較2022年83.8%，按年擴大4.9個百分點。集團截至去年底現金及現金等價物為151.87億元，按年跌31.08%﹔受限制現金65.46億元，按年跌46.79%。

 

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