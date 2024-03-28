集團表示，繼續全力以赴確保交付工作的順利推進，去年全年累計完成交付房屋超過60萬套，累計交付面積7,162萬平方米，交付量高居行業榜首。此外，集團高度重視與供應商合作關係，與主要承建商及供應商保持持續溝通，確保各方對項目進度和資金安排保持共識，通過協商合理的付款計劃，繼續切實保障項目的正常運轉並完成保交樓任務。流動性方面，公司也通過努力盤活大宗商業等資產、壓降各項非核心非必要的經營支出等方式，穩守保交付底線並設法改善流動性狀況。

碧桂園又指，過去數月一直與財務顧問及法律顧問合作評估狀況，制定債務重組方案以緩解當前的流動性問題。集團亦積極與債權人進行建設性對話，加快制定各方一致同意的重組方案。