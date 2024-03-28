碧桂園（2007）公布，由於行業持續波動，集團面臨的經營環境日趨複雜，需要收集更多信息以作合適的會計估計及判斷，加上債務重組工作仍在進行，由於項目數量眾多，分布廣泛，相關盡職調查涉及的工作量大、複雜度高，需要更多時間去收集相關財務資料，以謹慎評估集團的現時及未來的財務資源與財務義務。集團正與財務顧問及法律顧問合作以評估集團的狀況，並與各類債權人密切合作，預計需要更長時間以完成去年業績，將延遲刊發去年業績。集團將於下周二（4月2日）起停牌。
集團表示，繼續全力以赴確保交付工作的順利推進，去年全年累計完成交付房屋超過60萬套，累計交付面積7,162萬平方米，交付量高居行業榜首。此外，集團高度重視與供應商合作關係，與主要承建商及供應商保持持續溝通，確保各方對項目進度和資金安排保持共識，通過協商合理的付款計劃，繼續切實保障項目的正常運轉並完成保交樓任務。流動性方面，公司也通過努力盤活大宗商業等資產、壓降各項非核心非必要的經營支出等方式，穩守保交付底線並設法改善流動性狀況。
碧桂園又指，過去數月一直與財務顧問及法律顧問合作評估狀況，制定債務重組方案以緩解當前的流動性問題。集團亦積極與債權人進行建設性對話，加快制定各方一致同意的重組方案。