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萬科去年少賺46% 首次不派末期息

萬科（2202）公佈，2023年度純利按年跌46.39%至121.63億元人民幣（下同），每股基本收益1.03元﹔扣除非經常性損益後的淨利潤按年跌50.62%至97.94億元﹔集團指，當前行業正在經歷深度調整，經過綜合考量2023年度不派發末期股息，不送紅股，是自2014年B轉H股後首次不派末期息。

集團指，純利按年減少主要原因是開發業務結算規模和結算毛利率均有下降，且對部分開發專案計提了減值；實現投資收益 26.9 億元，按年減少 34.7%，主要原因是非併表項目毛利率下降，對部分非併表專案計提了減值，以 及處置投資收益減少。

集團去年營業收入按年跌7.56%至4657.4億元﹔全年開發業務銷售額 3761.2 億元，按年下降 9.8%﹔經營服務業務實現全口徑收入 558.1 億元， 按年增加 8.9%。

去年毛利率為15.23%，按年跌4.32個百分點，當中房地產開發及相關資產經營業務的毛利率為 15.41%，按年跌4.37 個百分點，物業服務的毛利率為14.96%，按年增0.54個百分點。

   

公司全年經營性現金流淨額 39.1 億元，連續 15 年為正；，在手貨幣資金 998.1 億元，可覆蓋一年內到期有息負債，全年回款效率保持 100%。剔除預收房款的資產負債率為 65.5%，按年再跌2.1個百分點。淨負債率則 54.7%，按年增11個百分點。

 