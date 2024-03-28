集團指，純利按年減少主要原因是開發業務結算規模和結算毛利率均有下降，且對部分開發專案計提了減值；實現投資收益 26.9 億元，按年減少 34.7%，主要原因是非併表項目毛利率下降，對部分非併表專案計提了減值，以 及處置投資收益減少。

集團去年營業收入按年跌7.56%至4657.4億元﹔全年開發業務銷售額 3761.2 億元，按年下降 9.8%﹔經營服務業務實現全口徑收入 558.1 億元， 按年增加 8.9%。

去年毛利率為15.23%，按年跌4.32個百分點，當中房地產開發及相關資產經營業務的毛利率為 15.41%，按年跌4.37 個百分點，物業服務的毛利率為14.96%，按年增0.54個百分點。

公司全年經營性現金流淨額 39.1 億元，連續 15 年為正；，在手貨幣資金 998.1 億元，可覆蓋一年內到期有息負債，全年回款效率保持 100%。剔除預收房款的資產負債率為 65.5%，按年再跌2.1個百分點。淨負債率則 54.7%，按年增11個百分點。