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萬科祝九勝︰銀行融資受壓 銀行給予三年過度期 目標兩年削債千億

內房萬科（2202）（深000002）在業績會上多次談及萬科融資現況，萬科總裁祝九勝提到，以往銀行給予萬科融資是「總對總」，現在則是「項目對項目」，對於這種轉變，銀行給了公司三年過度期。

他重申當前萬科融資的狀態還是正常的狀態，客觀說有壓力，但「這一關我們一定能闖得過去」。他又解釋，壓力及挑戰源於開發業務收支不平衡帶來的挑戰、融資模式改變帶來的挑戰，以往是可以一筆大金額就可以提款，現在要轉到專案，按工程進度才能提款，加上整個經營業務的的佈局，經營業務的收益率不足以覆蓋整體上利息爬坡的狀態。

同時，市場調整深度超乎預期，萬科與銀行的融資模式出現一些轉變，銀行和銀行家給了萬科很多衷告，也給了萬科很多寬容，以往融資模式是總對總，現在則是項目對項目，對於這種轉變，銀行給了公司三年的過渡期。

同時，主席郁亮則表示，萬科管理團隊堅決不躺平，一定會跨過這個階段性關口，將加大盤活存量、不動產變動產等工作的力度，未來兩年削減付息債務1000億元以上，讓公司的安全墊更厚。

祝九勝指，萬科短名單合作銀行有8家、長名單合作銀行16家，長期合作的銀行有26家，這些銀行長期都很支持萬科。當行業下行銷售下滑、回款減少情況下，銀行在風險防範方面都是「同盟軍」。