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北大學者：內地應用領域遠超他國 「特斯拉極可能被中企幹翻」

北京大學國家發展研究院院長姚洋今日在論壇上，反駁中國經濟大而不強的說法，認為內地強處在於低成本，在內地生產商品很容易找到配套企業，因為內地低成本，「事實上一旦我們做成了，全世界基本上是寸草不生」，他舉例指小米（1810）造車堅持下來，蘋果（美：AAPL）放棄了造車，「被我們（內）捲死掉了」。

姚洋又表示，內地在應用領域上遠遠超過其他國家，例如沒有國家在電動車智能化領域可以超過中國，特斯拉（美：TSLA）自動駕駛被認為是全球最佳，唯一的原因是美國允許特斯拉上路，內地則不允許自動駕駛在普通道路行駛。他指內地正在探索，一旦開放後，至少華為系汽車的自動駕駛遠遠超越特斯拉。「照目前這個趨勢，特斯拉極有可能要被中國企業幹翻掉。」

姚洋又提及，上世紀70至80年代，除了電腦外幾乎所有的科技進步都來自日本，但到90年代日本開始進入衰退期，「他幾乎點錯所有的科技樹，比如等離子電視，今天氫燃料電池，我覺得這個路徑肯定是死路一條，總有一天會被中國電動車完全摧毀掉」。他預期在10年以內，至少在日本本土以外日本汽車，會全面被中國的電動汽車替代。

對於人工智能，姚洋認為內地在大型語言模型（LLM）的競爭中沒落後多少，也大概約半年。這個落後不是因為我們的算法落後，甚至不是因為我們的算力不夠，而是因為語料不夠，語料不夠就是積累得不夠，人家積累了300年，我們才積累了幾十年。另外，內地未來在核聚變、量子計算、量子通訊、光子芯片等技術，他認為都不會落後。