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可可價狂飈 朱古力復活蛋縮水式通脹

美國人可能要捱「貴蛋」，受到製造朱古力的原材料之一的可可價格飆升，今年以來累計上升超過1倍，兼創新高，在復活節假期熱銷的朱古力蛋售價在過去1年上升超過10%外，估計消費者更要面對縮水式通脹（Shrinkflation），即付出相若售價，但產品分量或尺寸有所縮減。

紐約可可期貨價格在去年已累升61%，今年升勢未停，每噸價格更於上周四創逾1萬美元新高，主要受西非可可豆供應短缺創歴史最差情況影響，全球最大可可生產基地象牙海岸政府數據顯示，自去年10月至今年3月24日止，可可出口量按年大減28%，而直至上周一，存放在美國港口的可可存貨約405.4萬包，存貨量下降至3年低位。

彭博指，估計在今年復活節，美國人將花費超過50億美元購買糖果，但可可價格向上，促使生產商縮細朱古力條的體積，或推廣朱古力含量較少、甚至是其他成分如花生醬或忌廉製造的產品。根據消費者研究機構NIQ的數據，截至3月9日，朱古力蛋平均單價按年上漲12%，銷量按年下降4.2%。雖然生產商早在一年前已鎖定朱古力採購價格，故今個復活節的產品售價未受太大影響，但富國農業食品研究所部門經理David Branch預計，朱古力價格將大幅上升至天文數字水平。

 