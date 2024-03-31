此前2023年2月份該PMI降至49.1，連續第五個月萎縮。今年3月之前的上一高點為2023年3月的51.9。

中國於2022年12月放開疫情管控，2023年2月製造業PMI曾反彈至52.6，創2012年4月以來最高；之後震蕩回落，在2023年12月降至49，曾創半年新低。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，3月份隨著企業在春節過後加快復工復產，市場活躍度提升，製造業PMI升至50.8%，重返擴張區間。在調查的21個行業中有15個位於擴張區間，比上月增加10個，製造業景氣面明顯擴大。

國家統計局指，產需指數雙雙回升，3月份生產指數和新訂單指數分別為52.2%和53.0%，比上月上升2.4和4個百分點，製造業產需景氣水平明顯回升。

進出口指數亦重返擴張區間。春節過後製造業進出口景氣度回升，3月份新出口訂單指數和進口指數分別為51.3%和50.4%，比上月上升5和4個百分點，均升至擴張區間。

小型企業PMI升至擴張區間。3月份，大、中、小型企業PMI分別為51.1%、50.6%和50.3%，比上月上升0.7、1.5和3.9個百分點，不同規模企業生產經營狀況均有所改善。

三大重點行業同步擴張。3月份，高技術製造業、消費品行業、裝備製造業PMI分別為53.9%、51.8%和51.6%，比上月上升3.1、1.8和2.1個百分點，均高於製造業總體水平，其中高技術製造業生產指數和新訂單指數均高於55.0%，相關行業產需加快釋放。

國家統計局指，市場預期繼續向好，3月生產經營活動預期指數為55.6%，比上月上升1.4個百分點，升至較高景氣區間，表明企業對近期市場發展信心增強。調查結果還顯示，企業生產經營中仍面臨一些突出問題，比如反映行業競爭加劇、市場需求不足的企業比重仍然較高。當前推動新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新等政策措施還需進一步細化落實，為製造業高質量發展提供有力支撐。