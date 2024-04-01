譚仔三哥推「過橋橋橋橋橋橋橋米線」

譚仔三哥米線稱，公司與本地塑膠用品公司「紅A」合作，研發出「過橋橋橋橋橋橋橋米線」(又名過橋七湯碗)，一次過注入七款湯底，辣度都可以自由配搭。「想挑戰「雙特辣」但又怕受傷嘅三粉，終於可以趁機試下。辣得滯？唔怕，食一啖清湯𠺘下口，又係一條食辣真漢子。」

雖然「過橋橋橋橋橋橋橋米線」係出4月1日限定商品，但唔少網民都認為構思唔錯，「其實幾practical 真假難分」、「呢個認真幾好，因為成日都貪心想食幾個湯底」、「雖然知道係講笑，但真心好想食」、「呢條橋真係得喎，真係做吧」，不過亦有網民唔Buy，「如果真嘅話 洗碗表示不了」、「裡面角位好難洗得乾淨」。

壽司郎推「港式壽司」

日本連鎖迴轉壽司店「壽司郎」今日在facebook專頁宣布，在4月1日推出「港式壽司」，包括香港名物「紅豆軍艦」、「烤午餐肉・玉子燒雙味」、「港式沙嗲牛排」，更提供甜品「童年回憶啫喱糖」。雖然壽司郎喺帖文末提醒網民上述產品係「全屬虛構」，不過都呼籲網民留言話畀佢哋知心目中嘅港式壽司有邊啲口味，更大賣關子「話唔定遲啲會有驚喜㗎」。

堅信號推出「生煎包糯米糍」

由翠華（1314）及「生煎包王子」蕭唯展（蕭潤邦）合作發展的堅信號，則在今日推出又甜又咸嘅「一口爆湯糯米糍」。堅信號介紹指，韌糯米皮包著濃郁生煎包味雪糕，「半溶雪糕破皮而出，同一口爆湯有異曲同工之妙。」

香港航空：全新機艙服務「氹你個仔掣」

除了食肆，香港航空亦加入愚人節整人行列。唔少人搭飛機最怕遇到小朋友大哭大鬧，香港航空推出4月1日限定「氹你個仔掣」，乘客只要撳咗呢個掣，打扮奇幻嘅空姐空少就會華麗登場，齊齊氹小朋友，包保機上小朋友即刻開心晒唔會再扭計。