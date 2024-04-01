世界銀行指，由於中國的增長料將減速，預計今年和明年的經濟增長將分別放緩至4.5%和4.3%。世界銀行在報告中表示，中國的目標是轉向更平衡的增長道路，但事實證明，要設法啟動替代的需求驅動因素並非易事。

世界銀行表示，中國需要的不僅僅是傳統的財政刺激，亦需要有更強有力的社會保障、累進稅制，以及重新分配公共支出(從基礎設施轉向人力資本)，將有助於刺激消費。

不包括中國在內，隨著商品出口可能反彈和金融狀況緩和，東亞和太平洋地區發展中經濟體今年和明年將穩定增長4.6%和4.8%。菲律賓、越南、柬埔寨2024年料將增長5%以上，2025年增長約6%。泰國和緬甸是該地區主要經濟體中的落後者。

其他報道

滬深三大指數半日高收 滬指升逾1%

英國與加拿大未延長原產地規定 英國汽車出口勢受重創

3月財新中國製造業PMI升至50.9 略勝預期 創一年新高

滬深三大指數高開 人行淨回籠480億人幣 港股休市 南北向交易關閉

愚人節︱譚仔三哥推「過橋七湯碗」 一次過試七款湯底 港航有新服務「氹你個仔掣」

傳聯電獲得蘋果新款iPhone晶片訂單

上汽據報計劃在上汽通用、上汽大眾及飛凡汽車裁員