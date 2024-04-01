世界銀行表示，東亞和太平洋地區發展中經濟體的增長將放緩。世界銀行在半年度展望報告中表示，預計2024 年和2025年GDP增長率分別為4.5%和4.3%，低於2023年估計的5%。儘管東亞和太平洋地區大多數經濟體的增長速度將快於世界其他地區，但仍慢於疫情之前。
世界銀行指，由於中國的增長料將減速，預計今年和明年的經濟增長將分別放緩至4.5%和4.3%。世界銀行在報告中表示，中國的目標是轉向更平衡的增長道路，但事實證明，要設法啟動替代的需求驅動因素並非易事。
世界銀行表示，中國需要的不僅僅是傳統的財政刺激，亦需要有更強有力的社會保障、累進稅制，以及重新分配公共支出(從基礎設施轉向人力資本)，將有助於刺激消費。
不包括中國在內，隨著商品出口可能反彈和金融狀況緩和，東亞和太平洋地區發展中經濟體今年和明年將穩定增長4.6%和4.8%。菲律賓、越南、柬埔寨2024年料將增長5%以上，2025年增長約6%。泰國和緬甸是該地區主要經濟體中的落後者。
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