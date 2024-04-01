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3月50大房企僅7家銷售額跌 多數房企銷售額月增5成以上

據內地億翰智庫提供的數據顯示，以全口徑計，50大房企中，3月銷售額按月下降的僅有7家，多數房企的按月增幅在50%以上，其中，中海地產、綠城（3900）、華潤置地（1109）、招商蛇口、建發、越秀地產（0123）、華發等的銷售額按月上漲了100%以上。

當中，中海地產3月單月實現全口徑銷售金額412.1億元，位居百強之首，創近一年來新高，是由個別項目熱銷所致，公司3月28日旗下位於上海新天地板塊的中海·順昌玖里開盤，由於項目存在價格倒掛，被購房者追捧，當日去化率98.5%，貢獻業績196.5億元，且刷新了全國商品房單次開盤最高銷售紀錄。

但房企按年表現仍未回復，以中海地產為例，即使上海項目開大紅盤，但相較於去年3月，中海地產的銷售額仍下降了4%，但已是百強房企中同比較好的表現。

據億翰智庫數據，50大房企中，3月單月僅有3家實現按年增長，另有超過半數企業則按年降幅超過50%，整體呈普降態勢；其中，保利發展、萬科（2202）、招商蛇口、濱江、龍湖（0960）、越秀等頭部房企的按年跌幅也在40%以上。相較於去年，今年的「小陽春」實則成色不足。

據克而瑞數據，百強房企3月的銷售規模實際上處於歷史較低水平，是2019年以來的最低值，按年降幅為45.8%。

銷售業績的長期低迷，亦導致房企整體規模在今年依舊在大幅縮水。1-3月，百強房企的銷售金額按年降幅達47.5%。同時，以全口徑計，銷售金額超百億的房企僅有20家，遠低於2023年同期的40家、2022年的47家。

 

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