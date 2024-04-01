2023年收益約為192.61億元人民幣（下同），較2022年下跌約 20%。年度毛利率為10.2%，按年增加2.3個百分點。

建業去年銷售及市場推廣開支按年減少41.4% 至6.65億元，主要由於廣告宣傳費減少約2.12億元、外拓勞務費減少約0.71億元及物業管理費減少約0.33億元所致。融資成本按年減少7.5%至9.71億元。主要由於借貸利息減少約6900萬元所致。

建業去年通過股權合作獲取土地約3320萬平方米，新增儲備建築面積約8860萬平方米。截至2023年12月31日，公司擁有土地儲備建築面積約3,769 萬平方米，其中權益建築面積約2,865萬平方米。

另外，核數師信永中和（香港）就建業全年業績報告不發表意見。據業績公告中披露核數師報摘錄，核數師指於去年及截至是次財報批准日期，建業已違約或交叉違約若干銀行及其他借款及優先票據。有關事件及情況表明，存在重大不確定性，可能會對建業持續經營能力產生重大疑問。由於存在多種不確定因素、該等因素之間的潛在相互作用以及可能產生的累積影響，信永中和因而無法就董事採用的持續經營編製基礎是否恰當發表意見。