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碧桂園等多間企業今早起停牌

碧桂園（2007）公布，將延遲發布2023年度業績及寄發2023年度報告。公司股份將自今日上午9時正起於聯交所暫停買賣，以待刊發2023年度業績。

根據上市規則，上市公司須於今年3月31日或之前刊發2023年業績，因未能刊發2023年全年業績，而須於今日起停牌的上市公司還有萬咖壹聯（1762）、當代置業（1107）、金山能源（0663）﹑中國恒泰（2011）﹑大洋集團（1991）﹑匯森家居（2127）﹑致豐工業（1710）、國微控股（2239）﹑海隆控股（1623）﹑三寶科技（1708）﹑融科控股（2323）﹑久融控股（2358）﹑TATA健康（1255）﹑集一控股（1495）﹑偉能國際（1608）﹑酷派集團（2369）﹑華鼎控股（3398）﹑吉星新能源（3395）﹑恒達集團（3616）﹑MATRIX HOLDINGS（1005）﹑中華國際（1064）﹑鼎豐集團汽（6878）﹑齊合環保（0976）﹑中國智慧能源（1004）﹑奇士達（6918）﹑帝國科技（0776）﹑太和控股（0718）﹑大唐西市（0620）﹑建中建設（0589）﹑方圓生活服務（9978）﹑京基智慧文化（0550）﹑聖馬丁國際（0482）﹑沛嘉醫療（9996）﹑中建富通（0138）﹑正商實業（0185）﹑金奧國際（0009）、浦江國際（2060）﹑先機企業（0176）﹑德信中國（2019）

 

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