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恒指高開270點 小米汽車正式上市 高開15%冠藍籌 萬科逆市跌4%

港股假期後復市。恒指今早高開270點或1.64%，報16811點，大市成交金額53億元；國指今早高開106點或1.83%，報5917點。恒生科技指數開市報3558點，升2.34%。         

大型科技股強勢，小米（1810）汽車SU7上市成市場焦點，開市升14.99%，報17.18元，是升幅最大的藍籌；其餘科技股表現活躍， 阿里巴巴（9988）升1.99%，報71.65元；騰訊（0700）升1.71%，報309元；美團（3690）升3.1%，報99.8元；快手（1024）開市報50.35元，升2.65%；百度（9888）開市報105.7元，升2.92%；京東（9618）開市報108.6元，升0.65%；網易（9999）開市報155元，逆市跌4.79%，成跌幅最大的藍籌。

汽車股走勢分化，吉利（0175）升1.95%，報9.42元；比亞迪（1211）開市報201.6元，無升跌；東風（0489）開市報3.26元，跌0.31%；長城汽車（2333）開市報8.86元，升1.84%；「蔚小理」全線走低，蔚來（9866）開市報37.35元，跌0.27%；小鵬（9868）開市報30.45元，跌5.14%；理想汽車（2015）開市報120.2元，跌0.91%。

中國能源部稱將推動農村風電發展和風電就地就近開發利用，部分風電股向好，其中龍源電力（0916）開市報5.49元，升0.18%；金風科技（2208）開市報3元，升3.45%；新天綠色能源（0956）開市報2.99元，升1.01%。

個別內房逆市向下，萬科（2202）表示煙台百潤置業在網上發布對公司和公司負責人員的惡意言論，內容嚴重失實。萬科今早創上市新低，開市報5.2元，跌3.69%。