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恒指一度收復萬七關 半日收漲390點 小米飈12% 網易逆市跌7%

港股假期後復市，恒指半日氣勢如虹，最多升466點，一度收復萬七點大關，高見17,007點，收市未能企穩17,000點大關，收報16931點，升390點，大市成交金額890億元；國指升152點或2.62%，報5962點。恒生科技指數收報3559點，升2.37%。

大型科技股造好，小米（1810）汽車為市場焦點，該股半日一度大漲，收市升12.05%，收報16.74元，是升幅最大的藍籌；阿里巴巴（9988）升1.07%，收報71元；騰訊（0700）升1.97%，收報309.8元；美團（3690）升4.03%，收報100.7元；百度（9888）收報105.2元，升2.43%；快手（1024）收報50.5元，升2.96%；京東（9618）收報108.5元，升0.56%；網易（9999）清明假期限制未成年人打機時間，收報151.3元，跌7.06%，為表現最差藍籌。

地緣政治緊張，黃金股有支持。招金礦業（1818）收報11.3元，升6.4%；紫金礦業（2899）一度創上市新高，收報16.14元，升3.33%；中國黃金國際（2099）創上市新高，高見52.4元，收報50.15元，升1.72%；山東黃金（1787）收報17.22元，升8.44%。

石油股等避險資產亦向好，三桶油高收。中石化（0386）升4.5%，收報4.64元；中石油（0857）升6.28%，收報7.11元；中海油（0883）升4.42%，收報18.92元。  

澳門3月賭收符預期，濠賭股全線上漲。金沙中國（1928）升4.76%，收報23.1元；銀娛（0027）升4.2%，收報40.95元；新濠國際發展（0200）收報5.2元，升5.91%；永利澳門（1128）收報7.41元，升6.01%；美高梅中國（2282）收報13.44元，升2.75%；澳博（0880）收報2.48元，升3.77%。

內銀內險受捧，工行（1398）升2.54%，收報4.04元；招商銀行（3968）升1.94%，收報31.55元；中國銀行（3988）升1.55%，收報3.28元；建行（0939）升2.75%，收報4.85元。中國平安（2318）收報33.95元，升2.72%；中國人壽（2628）收報9.58元，升2.02%；中國太平（0966）收報6.99元，升2.04%。

 

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