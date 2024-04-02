企業支付平台Adyen宣布，與匯豐旗下電子錢包PayMe by HSBC合作，成為其收單機構（acquirer）。透過此合作，Adyen的商戶可以為其香港客戶在線上結帳時接受PayMe作為支付方式。
匯豐PayMe是香港本地開發的支付應用程式，覆蓋全港超過65,000家線上和實體商戶，商戶範圍包括初創企業、本地中小型企業，以至本地大型日常生活用品的商戶，個人用戶超過300萬名。
Adyen香港區主管鄧啟俊表示，很高興能與PayMe合作，是次合作讓Adyen的本地和全球商戶能夠為香港消費者提供更多種類的支付方式，讓他們購買所喜愛的品牌。
Adyen的研究亦發現，66%的香港消費者如果無法以首選的支付方式購買產品或服務，他們就會放棄購物3。這充分反映企業必須提供客戶喜好的支付方式，否則就有可能影響銷售。
匯豐PayMe主管鍾柏德（Brad Jones）表示， Adyen為眾多全球規模最大的商戶提供支付解決方案，匯豐欣然與其建立合作關係。
除PayMe外，Adyen的香港客戶可使用的支付方式還包括但不限於AlipayHK、美國運通、Apple Pay、Google Pay、JCB、萬事達卡、Samsung Pay、銀聯、Visa和WeChat Pay HK。
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