文章日期：2024年4月2日 15:44
網易（9999）旗下網易遊戲發布清明假期未成年人遊戲限時通知，4月4日至6日可在當日晚上8至9時體驗遊戲，合共３小時。4月7日（周日）則無法體驗遊戲。
網易仍未止瀉，日中最多跌8.4%，低見149.1元，現報151.6元，跌6.8%。
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