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兆科眼科：料今年藥物銷售收入將增加

兆科眼科（6622）管理層在業績後，就傳媒關注的問題回應，2023年度實現營收的重要里程碑，在藥品和醫療設備兩方面均錄得銷售收入，公司亦相信，在實行成本控制下，不用額外籌集資金，實現正現金流。兆科眼科更估計，隨著產品將在更多醫院上市，我們預計今年的藥物銷售收入將增加。

集團指，去年度首次錄得銷售收入，其中1320萬元人民幣來自眼科藥物的銷售，包括治療青光眼的貝美素噻嗎洛爾滴眼液（晶貝瑩®）和睿保特，以及包括「堡得視®」系列眼罩在內的醫療器械。另外，與韓國KDP簽訂的NVK002和Brimochol分銷和供應協定，也錄得了560萬元人民幣的預付款。

在此之外，在去年於韓國、馬來西亞和泰國建立四項合作協定之後，到今年3月初更與與馬來西亞的發馬制藥，及泰國生物科技公司TRB Chemedica（Thailand） Ltd.建立合作夥伴關係，分別將貝美素噻嗎洛爾滴眼液（晶貝瑩）和EyeGiene可重複使用眼罩，在當地市場商業化。對於自主研發的創新藥物，他們的首要任務是讓它們進入美國市場，例如對於環孢素A眼凝膠，他們一直在努力向美國提交試驗用新藥即IND申請，並同時探索澳洲或新加坡等區域中心的審批機會。至於手上的仿製藥資產，他們將尋求進入具商業機會的市場。

在新藥申請方面，兆科眼科管理層指，他們正努力在今年重新提交環孢素A眼凝膠的新藥上市申請；同時亦已獲得監管批准，將在今年開始老花眼藥物Brimochol 的 I/II期臨床試驗。隨著集團去年提交了五種針對青光眼的仿製葯的簡化新藥申請，兆科眼科估計貝美前列素將首先獲得監管批准。

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