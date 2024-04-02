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恒指4月開門紅 收升390點 小米彈9% 黃金、石油股強勢 萬科逆市跌12%

恒指午後繼續向上，4月迎來開門紅，收市升390點或2.36%，報16931點，大市成交金額1441億元，較上日增加22.96%；國指升149點或2.58%，報5960點。恒生科技指數收報3543點，升1.89%。  

大型科技股推動股市向上，小米（1810）最新電動車SU7上市受捧，收市升8.97%，收報16.28元。阿里巴巴（9988）升1.07%，收報71元；騰訊（0700）升1.78%，收報309.2元；美團（3690）升4.75%，收報101.4元；百度（9888）收報104.9元，升2.14%；快手（1024）收報50.05元，升2.04%；京東（9618）收報108.7元，升0.74%；網易（9999）逆市向下，收報151.6元，跌6.88%，是跌幅最大的藍籌。

地緣政治持續緊張，黃金股午後續強。紫金礦業（2899）一度創上市新高，見16.78元，收報16.22元，升3.84%；招金礦業（1818）收報11.26元，升6.03%；靈寶黃金（3330）一度創52周高，見3.57元，收報3.2元，升7.38%；山東黃金（1787）收報17.28元，升8.82%。

三桶油亦走高。中石化（0386）升4.95%，收報4.66元；中石油（0857）升6.73%，收報7.14元；中海油（0883）升5.74%，收報19.16元。  

澳門3月賭收大致符預期，濠賭股全日表現強勢，金沙中國（1928）升4.31%，收報23元；銀娛（0027）升4.33%，收報41元；新濠國際發展（0200）收報5.21元，升6.11%；美高梅中國（2282）收報13.56元，升3.67%；澳博（0880）收報2.46元，升2.93%。

個別汽車股向上，吉利（0175）收報9.45元，升2.27%；比亞迪（1211）收報202.6元，升0.5%；華晨中國（1114）一度創52周高，見7.38元，收報6.8元，升25.93%；長城汽車（2333）收報9.34元，升7.36%；北京汽車（1958）收報2.26元，升5.61%。

造車新勢力「蔚小理」走勢分化，蔚來（9866）曾創上市新低，見36.15元，收報36.4元，跌2.8%；小鵬（9868）收報30.3元，跌5.61%；理想汽車（2015）收報123.7元，升1.98%。

萬科（2202）郁亮被舉報，萬科大跌近13%，收報4.72元，跌12.92%。

 

 

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