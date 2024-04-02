港交所去年10月就推出庫存股份機制展開市場諮詢。據政府的理解，港交所收集的意見大致支持其建議。港交所預計今年上半年內刊發諮詢總結，公布相關的執行細節。為訂立法律框架，讓在香港註冊成立的上市公司未來可持有庫存股份，政府提出立法建議修訂《公司條例》，目標在今年下半年向立法會提交條例修訂草案。

港交所已就惡劣天氣下開市進行公眾諮詢，文件指，市場對推行有關建議的大方向並無異議，港交所目標在今年年中發表諮詢總結，詳細回應市場提出的意見及公布執行細節。港交所亦計劃在今年上半年，就收窄股票買賣差價徵詢市場。

證券市場目前以「手」為單一買賣單位，每「手」股數由發行人自行決定。市場有聲音指現時安排缺乏一致性，對散戶入市構成障礙。港交所會對股票買賣單位安排和有關市場影響作全面檢視，並研究相關事項，包括手數安排、收費等。

另外，港交所和證監會亦將探索進一步優化主要衍生產品的持倉限額、相關保證金和抵押品的要求，及降低提供保證金和抵押品成本。同時會研究如何更合適地界定專業及非專業數據用戶並在提供市場資訊方面作適當區分，以合理價格向不同市場參與者，例如散戶投資者、專業投資者、研究機構等，提供切合其需要的服務。