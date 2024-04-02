中國銀行（3988）副行長張毅表示，今年淨息差仍然面臨很大壓力，該行採取一些主動的管理措施，而中行今年管理淨息差的力度為歷年來最大。張毅提到，該行將更加積極主動加強對淨息差的管控，如優化資產結構、充分保障實體融資需求，以及加大個人住房貸款及消費貸款的投放。而其中零售貸款是該行整個貸款投放中，屬於收益率高、資本債務少，以及風險成本低的貸款品種，中行將加大這方面的貸款力度。
張毅續指，加快盤活低效存量信貸資源，比如對非銀行金融機構的一些借款，會做適當的壓縮，同時加大債券投資力度，適當拉大債券投資的期限。而中行在央行有3萬億元人民幣的存款，將會加強資金運用，以提高資產收益率。
於負債端方面，中行將持續推動負債成本的下降，加強場景獲客力度，而該行今年亦會對高成本存款壓降力度會非常大，如結構存款及3年期以上的大額存單，該行亦制定合理的增長目標，使其資金佔比有適當的控制。
張毅提到，去年貸款市場報價利率（LPR）兩次的下降對今年淨息差、今年2月5年期的LPR下調25點子，以及去年9月存量房貸利率調整，亦影響今年的淨息差對中行今年淨息差形成影響。張毅亦提到，去年存款利率下降三次，存款定期化及長期化趨勢仍然明顯，再加上市場資金競爭，對中行淨息差造成壓力。
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