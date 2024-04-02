中證監上月公布分紅指引，推動上市公司多次分紅，建設銀行（0939）首席財務官生柳榮表示，該行正在研究多次分紅方案，依法合規推動中期分紅，會結合股東意願、資本補充、監管要求和長期可持續發展考慮。他又指，建行約30%的派息率是不會改變，資本新規實施對其資本充足影響正面。
內地銀行近年面對淨利息收益率下跌問題，生柳榮表示內地經濟向好程度有改進，但改進仍需銀行業實體經濟的支持，政府工作報告提及融資成本要穩中有降，央行官員亦提及降息降準仍有空間，展望今年貸款市場報價利率仍下行空間。
不過生柳榮指出，去年建行一般人民幣存款付息率出現拐點按年下降，銀行資產收益面對LPR、市場競爭影響，相對在控制負債成本下降有較大主動權，包括通過考核引導分行控制3年期以上高息定期存款、壓降同業存款和買入返售式資產等，生息資產方面則改善貸款結構增加利率較高的零售類貸款等，今年可保持較同業領先的水平。
副行長李運則指，該行3月以來按揭貸款，特別是二手按揭貸款的受理量按月回升，去年現有按揭降息後，今年首季提早償款規模比去年第四季有減少，利息支出減少一定程度上減少提早還款的動力。
資產質量方面，副行長李民表示全年資產質量可望保持穩定，該行逾期與不良率的剪刀差連續27個季度為負數，管理基礎是比較紮實。重點風險領域方面，該行在房地產企業貸款佔比3.59%，整體貸款結構是合理，不良貸款生成與上年基本保持一致，整體的不良率符合管理預期，而地方債務業務的結構亦合理，主要業務分佈在省市級以上，以及高信用等級的客戶，整體的資產品質穩定。
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