內地銀行近年面對淨利息收益率下跌問題，生柳榮表示內地經濟向好程度有改進，但改進仍需銀行業實體經濟的支持，政府工作報告提及融資成本要穩中有降，央行官員亦提及降息降準仍有空間，展望今年貸款市場報價利率仍下行空間。

不過生柳榮指出，去年建行一般人民幣存款付息率出現拐點按年下降，銀行資產收益面對LPR、市場競爭影響，相對在控制負債成本下降有較大主動權，包括通過考核引導分行控制3年期以上高息定期存款、壓降同業存款和買入返售式資產等，生息資產方面則改善貸款結構增加利率較高的零售類貸款等，今年可保持較同業領先的水平。

副行長李運則指，該行3月以來按揭貸款，特別是二手按揭貸款的受理量按月回升，去年現有按揭降息後，今年首季提早償款規模比去年第四季有減少，利息支出減少一定程度上減少提早還款的動力。

資產質量方面，副行長李民表示全年資產質量可望保持穩定，該行逾期與不良率的剪刀差連續27個季度為負數，管理基礎是比較紮實。重點風險領域方面，該行在房地產企業貸款佔比3.59%，整體貸款結構是合理，不良貸款生成與上年基本保持一致，整體的不良率符合管理預期，而地方債務業務的結構亦合理，主要業務分佈在省市級以上，以及高信用等級的客戶，整體的資產品質穩定。

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