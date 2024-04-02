moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

建行：依規推進派中期息 分紅率三成不會變

中證監上月公布分紅指引，推動上市公司多次分紅，建設銀行（0939）首席財務官生柳榮表示，該行正在研究多次分紅方案，依法合規推動中期分紅，會結合股東意願、資本補充、監管要求和長期可持續發展考慮。他又指，建行約30%的派息率是不會改變，資本新規實施對其資本充足影響正面。

內地銀行近年面對淨利息收益率下跌問題，生柳榮表示內地經濟向好程度有改進，但改進仍需銀行業實體經濟的支持，政府工作報告提及融資成本要穩中有降，央行官員亦提及降息降準仍有空間，展望今年貸款市場報價利率仍下行空間。

不過生柳榮指出，去年建行一般人民幣存款付息率出現拐點按年下降，銀行資產收益面對LPR、市場競爭影響，相對在控制負債成本下降有較大主動權，包括通過考核引導分行控制3年期以上高息定期存款、壓降同業存款和買入返售式資產等，生息資產方面則改善貸款結構增加利率較高的零售類貸款等，今年可保持較同業領先的水平。

副行長李運則指，該行3月以來按揭貸款，特別是二手按揭貸款的受理量按月回升，去年現有按揭降息後，今年首季提早償款規模比去年第四季有減少，利息支出減少一定程度上減少提早還款的動力。

資產質量方面，副行長李民表示全年資產質量可望保持穩定，該行逾期與不良率的剪刀差連續27個季度為負數，管理基礎是比較紮實。重點風險領域方面，該行在房地產企業貸款佔比3.59%，整體貸款結構是合理，不良貸款生成與上年基本保持一致，整體的不良率符合管理預期，而地方債務業務的結構亦合理，主要業務分佈在省市級以上，以及高信用等級的客戶，整體的資產品質穩定。

其他報道

金管局向金融機構跟進 中東推港股ETF吸當地資金

中行張毅：今年淨息差面臨很大壓力 管理力度為歷年來最大

復活節日均訪澳旅客約10萬人次 麥格理：3月賭收恢復至疫情前75%

傳小米汽車要求供應商增加產能至月產1萬輛

國浩委任屈臣氏中國前一哥羅敬仁任CEO

Tesla據報上月中國批發量89064輛 不及同期比亞迪三分之一

香港科技探索授張子建及王維基期權決議案遭高票否決

中國銀行研究院：第二季中國經濟景氣度有望小幅回升

恒指4月開門紅 收升390點 小米彈9% 黃金、石油股強勢 萬科逆市跌12%

兆科眼科：料今年藥物銷售收入將增加

天貓據報今年斥500億人幣 加大支援平台產業

小米SU7登場有驚喜 高盛上調小米目標價至20元

網易清明假期限制未成年人打機時間 股價一度跌逾8%

滬深三大指數全線向下 滬指跌0.08%

【有片：埋身擊】歐元對美元未出現見底跡象 料後市仍受壓

香港航空在鹿兒島機場舉辦首航慶典

企業支付平台Adyen與PayMe合作

壽司郎推出「海鮮價」白碟 因應特別食材而定價

「新興市場之父」麥樸思：台積電是贏家 建議避開中國股票

恒指一度收復萬七關 半日收漲390點 小米飈12% 網易逆市跌7%

小鵬首季交付2.18萬輛電動車增20% 半日股價跌近6%

滬深三大指數半日個別走 滬指微升0.03%

港元拆息全線向下 一個月HIBOR連跌3日 創近兩周低