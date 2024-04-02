調查顯示，計劃增加消費支出的受訪者略多於2023年7月調查。消費者仍偏好食品/飲料、日用品等必選消費品支出，以及子女教育、運動/健身、醫療/保健等必要的服務支出。對境內遊和外出相關活動消費的支出意願也較強。隨著房地產活動有望在今年二季度逐漸企穩，他們預計消費復蘇將溫和持續，不過低基數效應消退下，實際消費增速可能放緩。

44%受訪者表示薪資在過去3個月增加，加權平均漲幅為3.4%，低於2023年7月消費者調查結果，當時56%的受訪者表示薪資增加，其加權平均漲幅4.4%。這表明上季度的薪資增速低於2023年中的增速。

過去3個月增加消費的受訪者總佔比45%，與23年7月的調查結果大致持平；減少消費者佔比降至12%，比23年7月調查結果為22%為低。表示增加儲蓄者佔比35%，仍超過減少儲蓄者佔比，但明顯低於23年7月調查總佔比60%。與2023年7月相比增加包括股票和房產投資者減少，增加保險支出者小幅增加，表明受訪者風險偏好較低、追求更安全資產。在1000名受訪者中，42%受訪者認為收入增長對提振今年消費至關重要，40%選擇工作升職/穩定性，遠高於財富升值、減稅等元素。

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管汪濤預計，消費將持續復蘇，但增速可能放緩。他們的基準預測假設房地產銷售和新開工將在二季逐步企穩，這有助於阻止居民信心進一步下滑。他們估計2023年尾內地在疫情期間積累超額儲蓄約5.6萬億元人民幣，但由於對收入預期依然謹慎，超額儲蓄今年釋放可能較有限。如果股市續反彈或房價止跌，其所帶來的正財富效應將有助提振消費者信心。他們預測風險偏下行。如果居民對通縮和經濟疲軟的預期固化，消費或需更長時間才正常化。若果出口強於預期，或出台較大的直接財政刺激等，推動消費增長動能強於他們目前預期。