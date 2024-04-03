美國總統拜登和中國國家主席習近平通電話，深入討論人工智能風險和TikTok等議題。美國財長耶倫和國務卿布林肯近期將先後訪華。美國就業市場保持堅挺，兩位聯儲會官員仍預測今年降息三次。美股三大指數向下。
道瓊斯工業平均指數收跌396點或跌1.01%，報39170點。標普500指數收跌37點或跌0.73%，報5205點。納斯達克綜合指數收跌156點或跌0.96%，報16240點。
科技股方面，蘋果收市報168.84元，跌0.69%，谷歌母公司Alphabet收市報154.56元，跌0.59%，亞馬遜收市報180.69元，跌0.15%，Facebook收市報497.37元，升1.22%。
特斯拉(Tesla)首季電動車付運量少過預期，收跌4.9%，收報166.63元。
歐股向下，歐洲STOXX 600指數收跌0.8%，報508點。德國DAX指數收跌1.14%，報18283點；法國CAC 40指數跌0.93%，報8130點；英國富時100指數收跌0.23%，報7935點。
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