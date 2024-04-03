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恒指低開4點 特斯拉大跌拖累車股 「蔚小理」受壓 黃金股逆市向好

隔夜美股向下，恒指今早低開4點或0.03%，報16926點，大市成交金額38億元；國指今早高開4點或0.08%，報5965點。恒生科技指數開市報3543點，升0.02%。

「ATMX」小幅向上，阿里巴巴（9988）升1.2%，報71.85元；騰訊（0700）升0.91%，報312元；美團（3690）升1.48%，報102.9元；小米（1810）升0.12%，報16.3元。其餘大型科技股個別發展，百度（9888）報107.3元，升2.29%；快手（1024）報50.25元，升0.4%；京東（9618）報105.1元，跌3.31%，是跌幅最大的藍籌；網易（9999）報151元，跌0.4%。

金價再創新高，黃金股逆市向好。中國黃金國際（2099）報49.8元，升1.74%；靈寶黃金（3330）報3.35元，升4.69%；紫金礦業（2899）報16.34元，升0.74%；招金礦業（1818）報11.42元，升1.42%；山東黃金（1787）報17.86元，升3.36%。

特斯拉大跌，汽車股亦受累。造車新勢力「蔚小理」跌幅明顯。蔚來（9866）創上市新低，報36.1元，跌0.82%；小鵬（9868）報30元，跌0.99%；理想汽車（2015）報122.1元，跌1.29%。

傳美國要求韓國加強對華晶片出口管制，晶片股個別發展。中芯國際（0981）報15.5元，升1.71%，為升幅最大的藍籌；華虹半導體（1347）報15.6元，升1.04%；ASMPT（0522）報98.2元，跌1.8%；上海復旦（1385）報10.54元，升1.54%；中電華大科技（0085）報1.39元，跌1.42%。