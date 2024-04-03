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謊稱巴菲特買回台積電 台灣網紅愚人節開玩笑呃曬全球

一名台灣網紅在4月1日愚人節「開玩笑」，製造假彭博社（Bloomberg）新聞，並聲稱「股神」巴菲特買回台積電股票，惟該玩笑被多間外國媒體當真，令全球市場受騙。

愚人節當日，市傳巴菲特買回台積電持股，帶動台積電 ADR 大漲4%，收報 141.49 美元，台積電於4月2日亦上升2.6%，收報790元。不過，有關市場消息原來只是一名台灣網紅摩股史塔克（Moore Stock）在愚人節「開玩笑」，摩股史塔克承認自製假新聞，後續或面臨違法爭議。

摩股史塔克在fb發表道歉啟事，並解釋箇中原由。「關於 4/1 當日會想寫巴菲特買台積電的文章緣由，是因為見到大家都在開愚人節玩笑，於是在接近十二點前我也想要參與，於是寫了一篇關於巴菲特買台積電的文章並送到 AI 進行翻譯，而在這期間我並沒有任何交易行為，且追朔前一個月內也沒有任何持股與 ETF 曝險於台積電，而這篇貼文的發佈與我自身，以及身邊任何友人都沒有任何對價與盈利關係。」

他又指，明白自己的過錯且感到非常懊悔，將暫停一切行動與發文進行悔過，未來來會更加謹言慎行。

台灣金管會舉行例行記者會，被問及網紅散布巴菲特買回台積電假消息一事，證券期貨局副局長黃厚銘證實收到投資人陳情資料，金管會已督導證交所啟動監視查核，若涉及不法情事，證交所將依規定辦理，以維護投資大眾權益。

根據台灣現行股市監視查核機制，若證交所或櫃買中心發現有網絡留言提供不實信息，可能會涉及《證券交易法》155條第1項第6款意圖影響股價而散布流言或不實資料情事，若查有不法，證交所或櫃買中心將移送檢調偵辦，依證交法將可處3年以上、10年以下有期徒刑，得併科新台幣1000萬元以上、2億元以下罰金。

 

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