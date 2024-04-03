Humansa仁山優社旗下有近40間醫健布點遍布粵港澳大灣區，提供各類專科、健康檢查、醫學影像檢查、內視鏡檢查、母嬰產後護理等多種高品質醫健服務。Humansa仁山優社目前在香港經營9間私營、買位及合約院舍，合共超過1,100張安老床位。

錦欣福星康養集團則為成都錦欣醫療投資管理集團旗下公司，是一家集機構、居家、社區一體化發展的城市養老綜合服務運營商，提供包括老年康覆、專業護理、基本醫療、健康管理等服務。公司目前營運超過50家機構，擁有過萬張床位。

Humansa仁山優社行政總裁蘇嘉威表示，此次合作可充分運用雙方在醫療健康及養老業務的經驗和優勢，將合力布局大灣區醫療健康及養老業務，通過醫養結合模式為養老服務行業賦能，為香港和內地用戶提供更好的醫養服務和選擇，為國家醫療健康及養老事業貢獻更多力量。

錦欣生殖、錦欣福星康養集團董事長鐘勇認為，此次合作使錦欣在大灣區獲得一位實力雄厚的長期合作夥伴。

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