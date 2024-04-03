國泰表示，正朝著在2050年或之前實現淨零碳排放的目標進發，並訂立了新的短期目標，在 2030年或之前碳強度較2019年的水平降低12%。國泰會繼續加速使用可持續航空燃油、進行機隊現代化和提升運營效率以實現此目標。

長遠而言，可持續航空燃油是實現國泰新碳強度目標及達致淨零碳排放最重要的舉措。除了推動亞洲地區的可持續航空燃油供應鏈發展，並首次於海外為商業航班加注可持續航空燃油，國泰亦透過與新的企業客戶和非政府組織建立合作夥伴關係，擴大其「企業可持續航空燃油計劃」。

此外，國泰制定新目標，在2025年或之前將乘客使用的一次性塑膠製品，由2019年的平均7.7 件（按每位乘客計算）減少至1.5件。國泰遺會致力在2030年或之前，將機艙廢物在2019年的基

準上減少30%。

為實現此目標，國泰航空透過將循環經濟原則納入其產品和服務設計，在源頭選擇可持續或可回收的材料，及回收或升級改造已使用的產品。

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