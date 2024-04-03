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恒指跌125點 小米回吐跌3% 「蔚小理」半日跌3%至5%

港股4月昨日迎來開門紅後，今日半日回吐，恒指收市跌125點或0.74%，報16806點，大市成交金額525億元；國指跌46點或0.78%，報5913點。恒生科技指數收報3499點，跌1.23%。     

大型科技股走勢個別發展，阿里巴巴（9988）跌0.28%，收報70.8元；騰訊（0700）升0.13%，收報309.6元；美團（3690）跌0.99%，收報100.4元；小米（1810）回吐，收跌3.07%，收報15.78元；百度（9888）收報105元，升0.1%；快手（1024）收報49.85元，跌0.4%；京東（9618）收報105.3元，跌3.13%；網易（9999）收報150.2元，跌0.92%。

匯控（0005）據報研售部分德國業務，收市跌1.05%，報61.25元。

藍籌中以信義玻璃（0868）表現最好，升4.6%，收報8.64元；中信（0267）跌5.01%，收報7.4元，是跌幅最大的藍籌。

隔夜美股特斯拉大跌，汽車股亦受壓，造車新勢力「蔚小理」跌幅明顯。蔚來（9866）一度創上市新低，見34.4元，收報34.55元，跌5.08%；小鵬（9868）收報28.9元，跌4.62%；理想汽車（2015）收報119.6元，跌3.31%。吉利（0175）收報9.25元，跌2.12%；比亞迪（1211）收報198.5元，跌2.02%。

三大汽車經銷股亦向下，中升（0881）收報14.14元，跌0.28；永達汽車（3669）收報2.23元，跌1.33%；美東汽車（1268）收報2.99元，跌2.61%。

國際金價推動黃金股向上，中國黃金國際（2099）收報51.2元，升4.6%；招金礦業（1818）收報11.9元，升5.68%；紫金礦業（2899）一度創上市新高，見16.9元，收報16.5元，升1.73%；山東黃金（1787）收報17.76元，升2.78%。

   

 

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