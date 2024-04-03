蔚來（9866）與吉利集團旗下的極越宣布，正式達成充電網的互聯互通合作。按協議，極越將陸續接入蔚來能源全國範圍內開放充電站，覆蓋包括高速、商圈、酒店等多個高頻使用區域。
極越用戶可於App及極越Robocar小程序中的充電地圖，實時查看蔚來充電樁的位置、價格、實時狀態等信息，並可快速完成掃碼充電、訂單支付等操作。
蔚來目前已於全國建設充電站3,747座，充電樁2.18萬根，覆蓋全國312個城市、當中於高速公路建設充電站364座，超充電樁1.422根，屬全國於高速公路服務區建設超充電樁最多的汽車品牌。蔚來充電樁向所有新能源汽車用戶開放，80%電量服務於蔚來以外的電動車品牌用戶。極越由吉利集團與百度（9888）分別持股65%及35%。
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