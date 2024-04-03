他又指，間中接獲股東電郵激勵自己，對此亦非常感謝支持，認為一家公司有三個範疇，一是股東、二是管理層、以及製造合理有道德的財富，認為佐丹奴上市至今，股價以及派息亦算合理。

小股東：佐丹奴勝周系企業

現場有數位小股東均表示支持劉國權留任，蔡先生表示，擔心周企代表加入佐丹奴管理層後，薪金高昂會影響公司表現，亦有機會更改派息政策，「變成新世界（0017）咁」。他續稱，持股已數年，成本價約1元多，如議案通過，將視乎股價再處理。另有小股東向劉國權表達支持，直言佐丹奴表現更勝周系企業。

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