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佐丹奴劉國權：大股東冀改變 其他股東亦有權表決 小股東：憂公司變新世界

佐丹奴（0709）今日舉行股東特別大會，以表決大股東周大福企業提出罷免主席兼行政總裁劉國權的動議。劉國權指出，大股東未有解釋發起股東會原因，個人感想是「緣來緣去」，大股東動議前曾會面，其表示希望改變公司，希望自己辭職以方便改變公司，但未有解釋作出什麼改變。他強調，重點不是劉國權是否在任，而是其他76%股東亦有權表達是否希望改變，因此董事會建議召開特別股東大會處理。此外，該名股東自2020年全面要約失敗後，未有向董事會討論有關公司未來發展。

他又指，間中接獲股東電郵激勵自己，對此亦非常感謝支持，認為一家公司有三個範疇，一是股東、二是管理層、以及製造合理有道德的財富，認為佐丹奴上市至今，股價以及派息亦算合理。

小股東：佐丹奴勝周系企業

現場有數位小股東均表示支持劉國權留任，蔡先生表示，擔心周企代表加入佐丹奴管理層後，薪金高昂會影響公司表現，亦有機會更改派息政策，「變成新世界（0017）咁」。他續稱，持股已數年，成本價約1元多，如議案通過，將視乎股價再處理。另有小股東向劉國權表達支持，直言佐丹奴表現更勝周系企業。

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