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恒指跌206點 科技股回吐 小米挫4% 黃金股逆市強勢 紫金創新高 漲3.7%

港股午後跌勢持續，恒指未能延續昨日升勢，收市跌206點或1.22%，報16725點，大市成交金額997億元，較上日減少30.79%；國指跌85點或1.44%，報5874點。恒生科技指數收報3460點，跌2.32%。   

科技股全線回吐，阿里巴巴（9988）跌0.92%，收報70.35元；騰訊（0700）跌0.26%，收報308.4元；美團（3690）跌2.42%，收報98.95元；小米（1810）跌4.42%，收報15.56元；百度（9888）收報104元，跌0.86%；快手（1024）收報49.2元，跌1.7%；京東（9618）收報104.4元，跌3.96%；網易（9999）收報149.6元，跌1.32%。

藍籌中以宏橋（1378）表現最好，升5.25%，收報9.42元；中信（0267）跌6.68%，收報7.27元，是跌幅最大的藍籌。  

特斯拉首季銷量遠遜預期，汽車股表現疲軟。吉利（0175）收報9.27元，跌1.9%；比亞迪（1211）收報198.2元，跌2.17%；華晨中國（1114）收報6.7元，跌1.47%；蔚來（9866）收報34.7元，跌4.67%；小鵬（9868）收報28.75元，跌5.12%；理想汽車（2015）收報117.5元，跌5.01%；恒大汽車（0708）收報0.26元，跌5.45%。

地緣政治緊張，加上市場預期美聯儲推遲減息，黃金股逆市走強。中國黃金國際（2099）收報51.6元，升5.41%；紫金礦業（2899）一度創上市新高，見16.9元，收報16.82元，升3.7%；招金礦業（1818）收報11.98元，升6.39%；價值黃金（3081）曾創上市新高，見54.34元，收報54.06元，升0.78%；山東黃金（1787）收報17.68元，升2.31%。

 