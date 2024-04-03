在2024年2月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔6.9%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為23億元，按年跌9.9%。2024年1月的零售業網上銷售價值的修訂估計按年下跌21.2%。2024年首兩個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計下跌15.9%。

扣除其間價格變動後，2024年2月的零售業總銷貨數量的臨時估計按年升0.5%。2024年1月的零售業總銷貨數量的修訂估計按年跌1.2%。2024年首兩個月合計的零售業總銷貨數量的臨時估計下跌0.4%。

政府發言人表示，零售業總銷貨價值在1月按年繼續上升，但升幅有所放緩，部分是農曆新年的時間不同所致。因此，待取得2月份的零售數據後，合計兩個月的數據並與其他相關因素一併分析，將能更有效評估最新的零售銷售表現。

展望未來，發言人指出訪港旅客人數隨接待能力進一步恢復和舉辦盛事活動而繼續上升，將對零售業務有利。住戶收入增加及政府提振消費氣氛的措施也應提供支持。政府會繼續留意相關情況。

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