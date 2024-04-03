泰國《曼谷郵報》及澳門傳媒今日報道，引述泰國財務部副部長Julapun Amornviva指，內閣將就賭場合法化方案在兩周內進行檢討，藉此容許賭場設於新型的綜合項目內。報道亦指，政府內閣若干閣員對賭場合法化反應正面，認為此舉有助遏止地下賭博。
一旦法案落實，將賦權總理作出決策，Julapun Amornviva指，料總理會命令成立超級委員會監察有關項目。其說，該項目除了可以創造高薪職位，經營所增加的收入，可以用於支持弱勢社群、老齡化社會及資助學生赴外留學。
《濠博新聞》則引述當地博彩中介業界指，若泰國成功開賭，多少會分薄去澳門耍樂的海外客人，博彩中介行業去東南亞發展亦相當容易及靈活，有必要時亦會考慮到泰國發展。
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