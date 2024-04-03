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人行：加大貨幣政策實施及住房供應體系金融支持力度

中國人民銀行貨幣政策委員會召開2024年第一季度例會，會議指出，要加大已出台貨幣政策實施力度，保持流動性合理充裕，以及加大對「市場+保障」的住房供應體系金融支持力度。

會議認爲，要保持流動性合理充裕，引導信貸合理增長、均衡投放，保持社會融資規模、貨幣供應量同經濟增長和價格水平預期目標相匹配。完善市場化利率形成和傳導機制，充實貨幣政策工具箱，發揮央行政策利率引導作用，釋放貸款市場報價利率改革和存款利率市場化調整機制效能，推動企業融資和居民信貸成本穩中有降。

同時，在經濟回升過程中，也要關注長期收益率的變化。暢通貨幣政策傳導機制，提高資金使用效率。堅決對順週期行爲予以糾偏，堅決防範匯率超調風險，防止形成單邊一致性預期並自我強化，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

會議又提到，要因城施策精準實施差別化住房信貸政策，更好支持剛性和改善性住房需求，一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求，促進房地產市場平穩健康發展。加大對「市場+保障」的住房供應體系的金融支持力度，着力構建房地產發展新模式。落實促進平台經濟健康發展的金融政策措施。切實推進金融高水平雙向開放，提高開放條件下經濟金融管理能力和防控風險能力。

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