中國人民銀行貨幣政策委員會召開2024年第一季度例會，會議指出，要加大已出台貨幣政策實施力度，保持流動性合理充裕，以及加大對「市場+保障」的住房供應體系金融支持力度。
會議認爲，要保持流動性合理充裕，引導信貸合理增長、均衡投放，保持社會融資規模、貨幣供應量同經濟增長和價格水平預期目標相匹配。完善市場化利率形成和傳導機制，充實貨幣政策工具箱，發揮央行政策利率引導作用，釋放貸款市場報價利率改革和存款利率市場化調整機制效能，推動企業融資和居民信貸成本穩中有降。
同時，在經濟回升過程中，也要關注長期收益率的變化。暢通貨幣政策傳導機制，提高資金使用效率。堅決對順週期行爲予以糾偏，堅決防範匯率超調風險，防止形成單邊一致性預期並自我強化，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。
會議又提到，要因城施策精準實施差別化住房信貸政策，更好支持剛性和改善性住房需求，一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求，促進房地產市場平穩健康發展。加大對「市場+保障」的住房供應體系的金融支持力度，着力構建房地產發展新模式。落實促進平台經濟健康發展的金融政策措施。切實推進金融高水平雙向開放，提高開放條件下經濟金融管理能力和防控風險能力。
其他報道
泰國內閣料未來兩周檢討賭場合法化方案 澳門博彩中介或到當地發展
恒指跌206點 科技股回吐 小米挫4% 黃金股逆市強勢 紫金創新高 漲3.7%
佐丹奴劉國權：大股東冀改變 其他股東亦有權表決 小股東：憂公司變新世界
特斯拉股價大跌兼惹投資者批評 馬斯克：比亞迪銷量亦按季跌42%
有片︱OpenAI發布首隻由Sora製作的MV《Worldweight》
澳門復活節期間酒店入住率88% 清明節假料日均10萬人次旅客入境
曾為出道歌手 ？「迪拜王子」據報與菲律賓歌手Alira外表酷似