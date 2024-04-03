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大摩及花旗料澳門4月賭收分別達185億及189億

在澳門博彩監察協調局公布3月份賭收後，各大行相繼跟進，花旗發表報告指，預期四月份博彩收入達185億澳門元，與市場預期水平一致，日均可達6.17億澳門元，並回復至相當於2019年同月的78%水平。摩根士丹利則比花旗預估的水平稍高，料4月份賭收可達到189億澳門元，相當於回復至疫情前80%。

若依花旗及摩根士丹利的估算，4月份的賭收或按月跌5.1%及3.1%；按年則分別增加26.7%及28.4%。濠賭股中，除澳門博彩（0880）今日升0.81%之外，餘皆下跌，跌幅最大是銀河娛樂（0027），全日跌0.98%。

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