在澳門博彩監察協調局公布3月份賭收後，各大行相繼跟進，花旗發表報告指，預期四月份博彩收入達185億澳門元，與市場預期水平一致，日均可達6.17億澳門元，並回復至相當於2019年同月的78%水平。摩根士丹利則比花旗預估的水平稍高，料4月份賭收可達到189億澳門元，相當於回復至疫情前80%。