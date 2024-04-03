二月份零售業總銷貨價值臨時估計為337.58億元，按年微升1.9%，遠遜於市場預期升4.8%﹔合併今年首兩個月零售業總銷貨價值的臨時估計亦僅升1.4%。香港零售管理協會主席謝邱安儀預期，在2月份農曆年後，零售市道明顯回落，三月份在非國內假期、復活節長假期影響下，北上及外遊消費導致三月零售勢頭較弱，料對比2023年3月「中規中矩」的市況，今年3月零售業總銷貨價值亦會「唔理想」，去年4月更有消費券效應，料將帶動更深跌幅。
謝邱安儀指，據該會的調查，僅14%受訪會員認為三月份生意將錄得升幅，但升幅亦僅單位或低雙位。九成受訪會員是繼續持平或下跌，更預期跌幅達二至四成﹔四月份方面，更少於一成會員預期生意有升幅，八至九成預期將錄得跌幅或持平。
她表示，該會會員對未來市道「比較悲觀」，業界亦關注加租情況。有會員反映去年第三季起業主已陸續加租，更「唔止單位數，係低雙位數」，而尚未加租的店舖，很多已收到書面或口頭通知將會加租，或業主表示考慮加租。
謝邱安儀指，業界面對疲弱的市場環境，在農曆新年後人流、消費均疲弱，但業主仍考慮快將加租，只會令業界生存空間更窄、更困難。她呼籲業主，在零售情況仍不明朗、經濟未回復的情況下，希望業主能夠與業界共度時艱。現時市場已有許多商戶宣佈結業或減舖，甚至在北部區分縮減店舖，料香港「仲要經過一個比較困難的過度階段」。
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香港零售管理協會執行總監羅振邦則指，該會認為預期今年上半年零售額或有單位至雙位數跌幅的預測準確，並表示對上半年市道擔心，部分會員在經營環境惡劣下，仍面對加租14%，甚至3成，重申呼籲業主暫停加租。
談到政府推動「盛事經濟」，羅振邦指，政府積極推廣盛事，有助刺激消費及人流，但業界反映，關注消費氣氛是否能由「人氣」轉化成「財氣」，盛事是否只能令部分地區商戶受益，而是整個香港環境或全港商戶都得益，以及若能帶動過夜旅客才更有效。