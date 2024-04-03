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李嘉誠捐助1100萬英鎊 支持劍橋大學建李嘉誠早期癌症研究所

英國劍橋大學早期癌症學院已經獲1100萬英鎊捐助，用作支持抗癌的重要工作。今次捐助，將支持學院內Hutchsion building的重建，並將新建大樓命名為李嘉誠早期癌症研究所（Li Ka Shing Early Cancer Institute），藉此紀念香港的慈善家李嘉誠，及李嘉誠基金會與香港大學長期合作抗癌。

李嘉誠早於2002年捐贈建成Hutchison Building，並於2007年建成容納該學院的李嘉誠中心。該學院指，今次捐助重建，有助學院的工作可以提升，並創建尖端的實驗空間，供研究團隊推進早期檢測的工作，及擴充學院的研發能力，藉此吸引更多世界級的科學家及臨床醫師加盟。

李嘉識在大樓的命名儀式上表示，他對於在癌症診斷、治療及預防領域獲得大的進步，感到鼓舞，這證明癌症的早期檢測，會令病人獲得成功治療及生命質素均有更佳的機會。他又說，今次對支持將Hutchison Building轉型並供早期癌症學院落戶及英國一流的卓越中心，感到榮幸。在過去20年來，他與劍橋大學的啟發之旅，實踐了他終身對發展良好科學的承諾，對雙方的伙伴關係感到欣慰。

學院內的研究人員，將聚焦於難治的癌症上，包括肺癌、食道癌及肝癌，以至急性骨髓性白血病。現時前述病症的檢測及治療方法，在過去數年改變不大，治療效果欠佳。若果能夠及早診斷及醫治，將增加生存機會，減少醫療成本。

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