朗廷為現存香港三隻商業信託之一，在此前金茂酒店（前上市編號：6139）私有化後，只餘朗廷、香港電訊（6823）及港燈投資（2638）繼續上市。若然朗廷落實私有化後，在港上市的商業信託將買少見少。

朗廷主要聚合尖沙咀朗廷酒店、旺角康得思酒店及油麻地逸東酒店共3間在港酒店，在港上市，為在港上市首間酒店商業信託。其上市至今近11年。當時每單位招股定價每股5元，事隔11年後，至停牌前報價0.58元，跌價88.4%。在2020年疫情期間，朗廷一度停止派息，並宣布二供一集資10.11億元，供減債及營運資金所需，成為商業信託中首間停派息及供股的股份。朗廷亦曾於2015年醞釀向母公司收購日本東京的酒店發展項目，但是至今不了了之，未有成事。

其他報道

匯控杜嘉祺：不會分柝業務 現有策略推動去年業務派息佳績

協鑫科技與江蘇中能訂位3年顆粒硅採購合同

中國海外宏洋上月合約銷售跌40%

李嘉誠捐助1100萬英鎊 支持劍橋大學建李嘉誠早期癌症研究所

零售管理協會籲業主暫停加租 料3月份生意不理想 4月跌幅更深

中國放寬汽車貸款政策 自用車最高貸款比例由金融機構自決

大摩及花旗料澳門4月賭收分別達185億及189億

人行：加大貨幣政策實施及住房供應體系金融支持力度

台灣地震︱縱橫遊：取消4月所有花蓮旅行團 旅客可轉團或全數退款

泰國內閣料未來兩周檢討賭場合法化方案 澳門博彩中介或到當地發展

香港快運招聘機艙服務員 派1.5萬元限時入職獎金「搶人才」

劉國權：現時要保本保命 佐丹奴不適合作改變

港2月零售業總銷貨總額僅338億元遜預期 按年僅升1.9%

小米據報向內地員工推出買車分期優惠

恒指跌206點 科技股回吐 小米挫4% 黃金股逆市強勢 紫金創新高 漲3.7%

佐丹奴劉國權：大股東冀改變 其他股東亦有權表決 小股東：憂公司變新世界

特斯拉股價大跌兼惹投資者批評 馬斯克：比亞迪銷量亦按季跌42%

傳吉利旗下極氪再啟動美國上市計劃 涉融資5億美元

蔚來與極越達成充電網互聯互通合作協議

滬深三大指數連跌兩個交易日 滬指跌0.18%

有片︱OpenAI發布首隻由Sora製作的MV《Worldweight》

沈運龍證實迪拜王子曾是歌手 批「假王子」、「雞棚」說法難聽