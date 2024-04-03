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鷹君擬私有化朗廷酒店

朗廷酒店（1270）今早停牌，待公布內幕消息。該集團最新公告指出，在昨日收市後，獲持股70.23%的鷹君集團（0041）通知，擬提出將其私有化及撤銷合訂單位，但是尚未提出要約。按收購守則，其將按月公布進展。朗廷表示，將於周五將合訂單位恢復買賣。停牌前，朗廷收報0.58元，市值約19.25億元。

朗廷為現存香港三隻商業信託之一，在此前金茂酒店（前上市編號：6139）私有化後，只餘朗廷、香港電訊（6823）及港燈投資（2638）繼續上市。若然朗廷落實私有化後，在港上市的商業信託將買少見少。

朗廷主要聚合尖沙咀朗廷酒店、旺角康得思酒店及油麻地逸東酒店共3間在港酒店，在港上市，為在港上市首間酒店商業信託。其上市至今近11年。當時每單位招股定價每股5元，事隔11年後，至停牌前報價0.58元，跌價88.4%。在2020年疫情期間，朗廷一度停止派息，並宣布二供一集資10.11億元，供減債及營運資金所需，成為商業信託中首間停派息及供股的股份。朗廷亦曾於2015年醞釀向母公司收購日本東京的酒店發展項目，但是至今不了了之，未有成事。

 

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