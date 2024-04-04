據報，易居研究院研究總監嚴躍進指「以舊換新」相關政策出台目的是盤活二手房的同時，激活一手房成交﹔而廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉則指，目前市場上存在賣一買一、賣舊買新、賣小買大的改善型和消費升級需求。政府借助自己的公信力和公共職能搭建信息平台，買賣雙方中介機構和房源能夠通過這個信息平台來獲得真房源、真客戶、真價格，從而更好地匹配需求和供應，降低交易的溝通成本、信息成本和交易成本。同時，政府應該對新房和存量房源進行公共配套補短板和老舊小區改造工作，從而提高這部分房源的可居住性和居住的舒適度，最後借助市場的力量完成存量房的交易和與新房的循環。

後續房地產市場走向，中指研究院預計，2024年樓市政策整體將維持寬鬆基調。隨著房地產供需兩端政策持續優化調整，購房者置業意願或將迎來溫和修復，疊加「白名單」項目融資支持持續落地，項目建設推進也有利於提振市場信心，進而帶動新房銷售邊際好轉。